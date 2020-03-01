OnePlus, Yeni Bir Konsept Telefon Çıkarabilir

OnePlus, gizlenen kameraya sahip olan Concept 1'dan sonra 3 Mart tarihinde yeni bir konsept telefon daha çıkarabilir. Detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

OnePlus bu senenin başlarında yapılan CES 2020'de ilk konsept telefonu olan Concept 1'i sergiledi. Çin'li akıllı telefon üreticisi, 3 Mart'ta yeni bir konsept telefon tanıtabilir. OnePlus'ın Hindistan kolu, yeni konsept telefonun kamerasının yeni fakat şu anlık belirsiz olan özellikler içerdiğini kanıtlayan video paylaştı. OnePlus'ın Birleşik Krallık kolu da Twitter üzerinden özelliklerin tam olarak anlaşılamadığı fotoğraflar paylaştı. Bu, 3 Mart’ta, yeni başka bir konsept cihazın satışa sunulacağına dair tahminleri arttırdı.

Bu senenin başında tanıtılan Concept 1'de, telefonun tasarımı için McLaren'ın tasarım ekibiyle çalışıldı. McLaren'ın arabalarından bazılarında kullanılan tasarım öğeleri telefonda da kullanıldı. Akıllı telefonun en önemli özelliklerinden biri kaybolabilen arka kamera kurulumu. OnePlus kullanılmadığı zaman kameranın gizlenmesi için elektrokromik cam kullanıldı. Cihaz çok az bir şarj kullanarak 0,7 saniye içerisinde kamerayı kapatabiliyor. Ayrıca marka, paneli sadece 0,35 mm kalınlığında yaparken 2 cam panel arasında da renk değiştirebilen materyal kullandı.

Fotoğraflar telefonun ön kısmını göstermesine rağmen selfie kamerası hâlâ gizliliğini koruyor. Fotoğraflar ayrıca telefonun alt ve üst kısmını da gösteriyor fakat telefonun selfie kamerası bulundurduğuna dair maalesef şu an için bir kanıt yok.

Ekrana gömülü ön kamera gelebilir

Telefonda herhangi bir ön kamera görünmemesi, telefonun ekran içinde bir ön kamerayla karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor. Tabii şu an için bu teknolojinin kullanılacak kadar gelişip gelişmediği de büyük bir merak konusu. OPPO son zamanlarda, teknoloji hazır olmadığı için Find X2'de ekran içi bir kamera kullanmayacağını doğrulamıştı.

OnePlus, arka tarafında elektrokromik cam kullandığı Concept 1 ile görünmez bir kamera kullanmayı başardı. Bununla birlikte marka, elektrokromik cam kullanımının pahalı olabileceğini de açıkladı. Burada, kılıf kullanarak kamerayı gizlemek de bir yolmuş gibi gözüküyor. OnePlus 8 serilerinde gizlenen kamerayı görmemiz pek olası değil ama ilerleyen zamanlarda OnePlus 8T gizlenen kameraya sahip olabilir.