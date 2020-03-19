OneWeb, İlk Uzay Yürüyüşü Yapan İnsan Leonov'u Unutmadı

OneWeb, uydu takımyıldızı projesi kapsamında uzaya göndereceği üçüncü grup uydusunu, ilk uzay yürüyüşü yapan insan olan kozmonot Aleksey Leonov'a adadı. Leonov, 18 Mart 1965 günü Voskhod 2 uzay aracından çıkarak uzayda yürüyen ilk insan olmuştu.

2021 yılından itibaren dünyanın en ücra köşesine kadar geniş bant İnternet erişimini sağlamak amacıyla başlatılan ve 600'ün üzerinde uydudan oluşması beklenen OneWeb uydu takımyıldızının uzaya göndereceği üçüncü uydu paketi, insanlık tarihinde ilk uzay yürüyşünü gerçekleştirmiş kişi olan Sovyet kozmonot Aleksey Leonov'a adandı.

Rusya'ya ait Soyuz roketiyle 21 Mart günü uzaya fırlatılacak yeni grup uyduların Aleksey Leonov'a adanması hakkında bir açıklama yapan OneWeb, "Aleskey gibi bize ilham veren ve bizi başarı için teşvik etmeye devam eden çığır açıcı insanları ve öncüleri anmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Sovyet kozmonot için saygı duruşu

OneWeb'in "Launch #3 Spacewalker" (Fırlatma #3 Uzay Yürüyüşçüsü) görev yamasında Leonov'un adı ve tarihi uzay yürüyüşünün tarihi yer alıyor. Görev yamasında Leonov uzay kıyafetleri içerisinde uzay yürüyüşünü yaparken görülüyor ve Voskhod 2 uzay aracındaki hava hücresine olan bağı ayrıntısı da yer alıyor. Yamada uzaktaki Güneş'in ışıkları ve Dünya da yer alıyor. Leonov, uzay yürüyüşünün 50. yılı için verdiği bir mülakatta, "Güneş ışıkları çok yoğundu ve onun sıcaklığını hissettim" demişti.

Leonov, 2019 yılında 85 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Sanata merakıyla bilinen Sovyet kozmonot, Ukrayna'daki bir uçuş okuluna katılarak uzaya yürüyüşünün ilk adımını atmıştı.

Arianespace ve partneri Glavkosmos'un birlikte yapacağı fırlatışta, OneWeb'in 34 uydusu daha uzaya gönderilecek. İlk etapta 450 kilometre yükselikte yörüngeye oturacak olan uydular nihai olarak 1.200 kilometre yüksekte yer alacak. OneWeb ve Airbus'ın ortak iştirakı olan OneWeb Satellites'ın uzaya gönderdiği uydu sayısı, yeni partiyle birlikte 74'e çıkacak. OneWeb takımyıldızının ilk 6 uydusu Şubat 2019'da, sonraki 34 uydusuysa geçen şubat ayında fırlatılmıştı. OneWeb'in toplamda 650 uyduyu uzaya göndermesi bekleniyor.

Üçüncü parti, 21 Mart günü Kazakistan'daki Baykonur üssünden fırlatılacak. Bu üs, aynı zamanda 1965 yılında Leonov'la mürettebat arkadaşı Pavel Belyayev'in kullandıkları Voskhod 2'nin fırlatıldığı üs olma özelliğine sahip.