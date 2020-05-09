'Online Genç Ideathon’ Başvuruları Yarın Sona Eriyor

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Online Genç Ideathon' yarışmasının başvuruları yarın sona eriyor. Yarışma kapsamında ‘Evde Spor’, ‘Evde Gönüllülük’ ve ‘Evde Kişisel Gelişim’ olmak üzere 3 farklı kategoride evde yaşam üzerine çözümler aranacak.

Belirli bir konuda yenilikçi fikri olan kişi veya takımların; iş geliştirme, tasarım ve proje yönetim yeteneklerini kullanarak fikirlerini yarıştırdıkları bir fikir maratonu olan ‘Online Genç Ideathon’ yarışmasının başvuruları için son gün yarın. 10 Mayıs 2020, saat 23.59’a kadar başvuru yapabileceğiniz yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara para ödülü de dağıtılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Evde Yaşam Üzerine Yenilikçi Fikir Maratonu” mottosuyla düzenlenen yarışma kapsamında; koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlere kapandığımız bu günlerde ‘Evde Spor’, ‘Evde Gönüllülük’ ve ‘Evde Kişisel Gelişim’ olmak üzere 3 farklı kategoride evde yaşam üzerine çözümler aranacak.

Büyük ödül 5.000 TL

Fikrine güvenen tüm gençleri ve genç takımları yenilikçi çözümler geçirmek üzere online bir maceraya davet eden Bakanlık, kazanan takımları ise büyük ödüller ve sürprizlerin beklediğinin de altını çizdi. Bu kapsamda her kategori için birincilere 5.000 TL, ikincilere 3.000 TL ve üçüncülere 2.000 TL ödül verilecek.

Başvuru koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan yönergeye göre yarışmaya başvuruda bulunmak için şu şartları yerine getirmek gerekiyor:

14-29 yaş aralığında; bireysel, iki kişilik veya üç kişilik takımlar halinde başvuru yapılabilir.

Aynı kategoriye birden fazla fikirle başvuru yapılamazken; aynı genç/takım farklı kategorilere başvuru yapabilecektir.

Başvurulan proje fikrinin özgün ve daha önce geliştirilmemiş olması gerekmektedir.

18 yaşın altındaki katılımcıların finale kalması durumunda veli izin dilekçesini hazırlaması gerekmektedir.

Yarışma takvimi

Son başvuru tarihi: 10 Mayıs 2020, Saat: 23.59

10 Mayıs 2020, Saat: 23.59 Başvuruların değerlendirilmesi : 11-12 Mayıs 2020

: 11-12 Mayıs 2020 Finalistlerin ilanı: 12 Mayıs 2020

12 Mayıs 2020 Final başlangıç tarihi: 13 Mayıs 2020, Saat: 12.00

Başvuruları yarın sona erecek ‘Online Genç Ideathon’ yarışması hakkında daha fazla bilgi almak için bu bağlantıyı kullanabilir, yarışmaya başvuru yapabilirsiniz.