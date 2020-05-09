AVM ve Taksi Duraklarındaki Zorunlu Önlemler Açıklandı

Koronavirüse karşı normalleşme sürecinde ilk etapta AVM'ler yeniden faaliyet göstermeye başlayacak. Sağlık Bakanlığı, taksi durakları ve AVM'lerde alınması gereken önlemleri açıkladı.

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Virüsün bugünlerde etkisini bir nebze azaltmasına bağlı olarak virüse karşı alınan önlemler yavaş yavaş kaldırılıyor. İlk etapta uzun bir süre önce önlem açısından kapatılan alışveriş merkezleri yeniden açılıyor. 11 Mayıs tarihinden itibaren açılacak olan AVM'lerde bir dizi önlemler alınacak.

Koronavirüse karşı normalleşme sürecinin parçası olarak AVM'ler yeniden faaliyet göstermeye başlayacak. Ancak salgından önce olduğu kadar rahat bir şekilde AVM'lerde dolaşacağımız pek söylenemez. Salgın etkisini azaltmasına rağmen henüz tam olarak bitmediği için Sağlık Bakanlığı, zorunlu olan bazı önlemleri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, yeniden açılacak olan AVM'lerde koronavirüs ile alakalı afişler asılmasını zorunlu kıldı. Bu afişlerde; el yıkama, maske kullanımı, iş yeri içinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler bulunacak ve AVM müşterilerinin bilinçlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca AVM'lerde birçok yerde el antiseptikleri bulundurulması da zorunlu hale geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemler bunlarla da sınırlı değil. Normalde AVM'lerde çalışan hava perdeleri de normalleşme süreci boyunca kapalı kalacak. Tüm bu önlemler doğrultusunda, kontrol altına alınan virüs yeniden etkisini arttırmadan günlük hayat tedbirli bir biçimde devam etmeye başlayacak.

Taksi duraklarında da benzer uygulamalar bulunuyor:

Bakanlık, günlük hayatımızda sık sık kullandığımız taksi durakları hakkında da bazı önlemleri zorunlu kıldı. Artık taksi duraklarında AVM'lere benzer olarak afişler bulunacak. Maske takma kuralları, el yıkama gibi konular hakkında bulunacak afişler sayesinde önlemler sıkılaştırılmış olacak. Bu afişlerle birlikte sosyal mesafenin korunması da zorunlu olacak. Duraklarda bulunan kişilerin arasında en az 1 metre mesafe bulunması gerekecek. Bu şekilde sosyal mesafe sağlanmış olacak.