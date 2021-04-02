Son yıllarda iş dünyasında yaşanan gelişmelere baktığımız zaman web tasarım ve kodlama yeteneklerinin geleceğin kariyer dünyası için olmazsa olmaz beceriler olduğunu söyleyebiliriz. Kısıtlı zaman ve imkanlara rağmen bu becerilerinizi geliştirebileceğiniz ücretsiz eğitim veren pek çok online kurs var.

İş dünyasından önemli haberler veren yayın organlarının son yıllarda yayınladıkları iş dünyası becerileri listesinde her zaman web tasarım ve kodlama ilk sıralarda oluyor. Bunun anlamı, bu yeteneklerin hem günümüz hem de geleceğin kariyer dünyasında aranan nitelikler olduğudur. Uzman olamazsınız bile en azından temel web tasarım ve kodlama becerisi ile kariyer dünyasında bir adım önde olabilirsiniz.

Vaktiniz ya da web tasarım ve kodlama eğitimi veren bir kurs için harcayarak bütçeniz olmayabilir. Teknoloji işte bu yüzden güzel; ücretsiz eğitim veren pek çok online kursa internet üzerinden ulaşabilir ve kendi zaman çizelgenize göre bir eğitim programı seçebilirsiniz. Listemizdeki web tasarım ve kodlama eğitimi veren kurslar arasında kendi seviyenize ve ilgi alanınıza uygun bir program mutlaka bulacaksınız.

Ücretsiz eğitim veren online web tasarım ve kodlama kursları:

Responsive Design ile Tüm Cihazlara Uyumlu Web Siteleri

MIT OpenCourseWare

Sıfırdan Jquery Dersleri

Code Academy

Web Tasarım Tam Kurs

Khan Academy

Web Design for Web Developers: Build Beautiful Websites!

edX

Web Design Bootcamp : Design like a PRO

Coursera

NOT: Söz konusu eğitimlere başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Online eğitim platformu Udemy’nin ücretsiz kurslarından biri olan Responsive Design ile Tüm Cihazlara Uyumlu Web Siteleri programı, yaratılan internet sitesinin birbirinden farklı tüm cihazlarda uyumlu olarak çalışmasını sağlayan Responsive Tasarım sistemini öğrenmenizi sağlıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan eğitim videoları sayesinde bu alan hakkında hiçbir bilgisi olmayan kullanıcılar bile eğitime katılarak becerilerini geliştirebilirler.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü kısaca MIT’nin uzman kadroları tarafından hazırlanan web tasarım ve yazılım eğitim videolarına MIT OpenCourseWare üzerinden ulaşabilirsiniz. Platformda karşılaşacağınız eğitim videoları; Java, C programlama dili gibi yazılım konusundaki temel bilgileri farklı beceri seviyelerine göre anlatıyor. Üstelik tüm eğitim programınızı kendi uygun vaktinize göre ayarlayabilir ve işlerinizi aksatmadan dilediğiniz konuda bir uzmana dönüşebilirsiniz.

Online eğitim platformu Udemy’nin ücretsiz kurslarından biri olan Sıfırdan Jquery Dersleri programında popüler JavaScript kütüphanesi olan jQuery hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz. Ancak bu eğitim için bazı temel gereksinimler gerekiyor. Temel düzeyde HTML, CSS, JavaScript ve web tasarım bilen kullanıcılar; bu eğitim ile becerilerini bir adım ileri taşıyacak ve jQuery ile neler yapabileceklerini, hangi alanlarda ve hangi beceriler ile birlikte kullanabileceklerini görecekler.

Ücretsiz eğitim veren online platformlar arasında Code Academy her zaman kullanıcı dostu yapısı ile bir adım önde olmuştur. Platform üzerinden JavaScript, PHP, piton, jQuery, Yakut, HTML + CSS ve daha pek çok programlama dili konusunda eğitim alabilirsiniz. Eğitim sisteminizi nasıl belirleyeceğiniz ise tamamen size kalmış durumda. Farklı seviyelere uygun eğitim videoları sayesinde hiçbir şey bilmeden başlayıp, bir yazılım ustası olarak eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.

Online eğitim platformu Udemy’nin ücretsiz kurslarından biri olan Web Tasarım Tam Kurs programı, adından da anlaşılacağı üzere internet sitesi tasarımı sırasında ihtiyacınız olacak tüm temel bilgileri bir hap gibi size veriyor. Üstelik herhangi bir temel bilgi gereksinimi bulunmuyor. Temel düzeyde HTML, CSS, JavaScript, JQuery, BootStrap bilgisi ile donanacağınız bu kurs, bazı şeylere yeni başlamak isteyen ancak nereden başlayacağını bir türlü bilemeyen kullanıcılar için ideal bir ilk adım olacaktır.

Khan Academy, ücretsiz eğitim veren online kurslar arasında iddialı konuşuyor ve yazılım öğrenmek için gerekli bilgisayar bilgisinin yalnızca platformu açmak olduğunu, gerisini kendilerinin öğreteceklerini iddia ediyor. Yani daha önce yazılım ve programlama dilleri konusunda bir eğitiminiz, tecrübeniz ve herhangi bir bilginiz yoksa bile platform üzerinden seçeceğiniz en temel eğitimler ile başlayabilir ve adım adım ilerleyerek konunun ustalarından birine dönüşebilirsiniz.

Online eğitim platformu Udemy’nin ücretsiz kurslarından biri olan Web Design for Web Developers: Build Beautiful Websites! programı, internet tasarım işinin her zaman teknik tarafıyla ilgilenen kullanıcıları aydınlatıyor ve güzel görünen bir internet sitesi nasıl tasarlanır onu öğretiyor. Renk uyumu, metin görünümü ve öğe dizilimi gibi temel konular üzerinden verilen eğitim sonunda web tasarım ve yazılım dünyasının biraz karanlık teknik tarafından çıkacak ve güzel görünen şeyler üreten gerçek bir tasarımcı haline geleceksiniz.

edX, tam anlamıyla dünyayı değiştirmeyi hedefleyen ücretsiz bir online eğitim platformudur. Platform üzerinden dünya çapında kendini kanıtlamış 160’dan fazla üniversitede çalışan uzmanlar tarafından hazırlanmış binlerce farklı kursa katılabilirsiniz. Web tasarım ve yazılım eğitimi veren kursların sayısı bile yüzlerce. Platform üzerinden kendi seviyenize ve ilgi alanınıza en uygun eğitim programını bularak ücretsiz olarak katılabilir ve doğru bir seviyeden başlayarak eğitim sonunda hiç bilmediğiniz bir konunun uzmanı olabilirsiniz.

Online eğitim platformu Udemy’nin ücretsiz kurslarından biri olan Web Design Bootcamp : Design like a PRO programı, adından da anlaşılacağı üzere tıpkı bir profesyonel gibi internet sitesi tasarlamanızı sağlayan eğitimi sunuyor. Ancak program, işin teknik tarafını değil; en az teknik bölüm kadar önemli olan görsel güzellik becerilerinizi geliştirmeye yöneliktir. Bu nedenle kurs gereksinimi olarak bir görsel tasarım programını iyi biliyor olmanız gerekiyor. Hatta eğitmeninin söylediğine göre başlamak için Microsoft Paint bilmek bile yeterli. Yeter ki azminiz olsun.

Course ücretsiz online eğitim platformu üzerinden, içinde Google ve IBM gibi şirketlerin ve Stanford gibi üniversitelerin olduğu 200’den fazla şirket ve üniversitede çalışan uzmanlar tarafından hazırlanan yazılım kurslarına ulaşabilirsiniz. Platform üzerinden alacağınız eğitimlerin seviyesini kendiniz seçebilirsiniz. Hiç bilmediğiniz bir programlama dilini öğrenmeye başlayabilir ya da zaten biraz bilginiz olduğu bir konuda eğitim sonunda tam bir usta haline gelebilirsiniz.

Web tasarım ve yazılım için artık geleceğin olmazsa olmaz becerileri diyebiliriz. Vakit ya da imkan sorunu yaşayan kullanıcılar bile ücretsiz eğitim veren online kurslar sayesinde bu becerilerini geliştirebilir ve yeterli çaba ile kısa zamanda birer uzmana dönüşebilir.