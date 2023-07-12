Open AI ile Shutterstock arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile DALL-E'nin yapay zekâ modeli, 6 yıl boyunca Shutterstock'taki görseller ile eğitilecek.

Metinleri görselleştirme konusunda oldukça iyi işler çıkaran yapay zekâ destekli DALL-E ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Geliştirici Open AI, dünyanın en büyük stok görsel platformlarından Shutterstock ile önemli bir anlaşma yaptı. Open AI, bu anlaşma kapsamında DALL-E eğitimlerini 6 yıl boyunca Shutterstock'taki görseller üzerinden yapacak. İkili arasında geçmişte yapılan anlaşma buna zaten imkan tanıyordu. Yeni anlaşma, süreyi uzatmış ve telif ihlali konusunu çözmüş oldu.

Makine öğrenimi tekniklerine ihtiyaç duyan DALL-E gibi yapay zekâ araçları, ne kadar çok eğitilirse o kadar iyi sonuçlar üretiyor. İşte bu durum, Open AI ile Shutterstock arasındaki anlaşma ile bambaşka bir boyuta evrildi. Open AI, 6 yıl boyunca DALL-E için kullandığı yapay zekâ modelini Shutterstock'taki sayısız içerikle eğitme imkanı bulacak. Araç, bundan 6 yıl sonra bugün olduğundan çok daha iyi bir noktaya gelecek.

Yeni anlaşma ile DALL-E Shutterstock entegrasyonu da iyileşecek!

Open AI ile Shutterstock, geçmişte yaptığı bir anlaşma kapsamında son kullanıcıya entegrasyon özelliği sundu. Bugün duyurulan yeni anlaşma, bu entegrasyonun kapsamını genişletecek. Son kullanıcı, bundan sonra Shutterstock'taki herhangi bir görüntü üzerinde düzenleme ve dönüştürme yapabilecek.

Şimdi, böyle bir anlaşmada Shutterstock'ta görsel yükleyen içerik üreticinin telif hakkının ihlal edildiğini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Zira Open AI ile Shutterstock arasındaki anlaşma kapsamında "Katkıda Bulunan Fonu" olarak isimlendirilen bir fon oluşturuldu. Open AI, bu fon ile yapay zekâ modeli eğitimlerinde kullandığı görsellerin sahiplerine ödeme yaptı. Bu fonun hâlâ aktif olduğunu belirtelim.