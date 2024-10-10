OpenAI, 2024'te 5 milyar dolar zarar bekliyor ve 2029'a kadar kâr edemeyeceğini duyurdu.

Yapay zekâ dünyasında öne çıkan isimlerden biri olan OpenAI, 2029 yılına kadar kâr elde edemeyeceğini duyurdu. Şirketin gelişmiş yapay zekâ modellerini ölçeklendirmek için yüksek maliyetlerle karşılaştığı belirtiliyor.

2024 yılı için OpenAI'nın yaklaşık 5 milyar dolar zarar etmesi öngörülüyor. Bu rakam 2026 yılına kadar 14 milyar dolara kadar çıkabilir.

OpenAI'nın zorlu büyüme süreci

OpenAI, hızlı bir büyüme gösterse de büyük dil modelleri ve yapay zekâ gelişimlerinin altyapı maliyetlerinin çok yüksek olduğunu vurguluyor. Hızla artan global talep, OpenAI'nın bu zorlukları aşmasını daha da karmaşık hale getiriyor.

OpenAI'nın gelirleri 2023 yılının başından bu yana önemli bir artış gösterdi. Ağustos ayında şirketin aylık gelirinin 300 milyon doları aştığı ve 2024 için 3,7 milyar dolarlık bir gelir hedeflediği belirtiliyor.

Microsoft ile yapılan Azure bulut hizmetleri ortaklığı, operasyonları sürdürülebilir kılmak açısından önemli bir katkı sağlasa da maliyetlerin artmasına yol açıyor. Öte yandan, OpenAI'nın son dönemde 6,6 milyar dolar daha yatırım toplaması ve toplam değerinin 157 milyar dolara ulaşması yatırımcıların ilgisini artırmayı başardı.