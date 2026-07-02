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Bomba İddia: OpenAI Üzerindeki Siyasi Baskıyı Azaltmak İçin ABD Hükûmetine %5 Hisse Vermeyi Teklif Etti

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İddiaya göre OpenAI, ABD hükûmetinin baskısını azaltmak için hükûmete şirketten %5 hisse vermeyi teklif etti.

Bomba İddia: OpenAI Üzerindeki Siyasi Baskıyı Azaltmak İçin ABD Hükûmetine %5 Hisse Vermeyi Teklif Etti
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ABD hükûmetinin teknoloji şirketlerine olan baskısı nedeniyle birçok firma, ABD’ye yönelik yatırımlar yapmaya başlamıştı. Şimdi ise yapay zekâ dünyasının lideri OpenAI’dan böyle bir hamle geleceği iddia edildi. Financial Times raporuna göre firma, Washington'da üzerinde hissettiği siyasi baskıyı ve siber güvenlik endişelerini dağıtmak adına ezber bozan bir hamleye hazırlanıyor.

İddiaya göre şirket, ABD hükümetine %5'lik bir hisse vermeyi teklif etti. OpenAI CEO'su Sam Altman, halkın yapay zekâ şirketlerinde finansal bir paya sahip olmasının bu teknolojinin ekonomik getirilerini adil bir şekilde paylaşmanın en iyi yolu olduğunu savunuyor.

İçerikten Görseller

Bomba İddia: OpenAI Üzerindeki Siyasi Baskıyı Azaltmak İçin ABD Hükûmetine %5 Hisse Vermeyi Teklif Etti
ope

42,6 milyar dolara denk geliyor

ope

Söz konusu %5'lik pay, OpenAI'ın Mart 2026'da gerçekleştirdiği ve 852 milyar dolar değerlemeye ulaştığı tarihi yatırım turu göz önüne alındığında yaklaşık 42,6 milyar dolara tekabül ediyor. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Altman, bu teklifi Trump yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerde dile getirdi. Planın arka planında ise yalnızca OpenAI değil, Anthropic, Google ve Meta gibi diğer lider yapay zekâ geliştiricilerinin de benzer oranlarda hisseyi bir "ulusal servet fonu" mekanizması üzerinden devlete devretmesi vizyonu yatıyor. Ancak bu şirketlerin veya Beyaz Saray'ın söz konusu teklife sıcak bakıp bakmayacağı henüz netleşmiş değil.

Hükûmet, gelişmiş yapay zeka modellerinin siber güvenlik açıklarından ve Çin menşeli açık kaynaklı modellerin hızla yükselen rekabetinden ciddi şekilde endişe duymaya başlamıştı. Bu yüzden de yapay zekâ firmalarına olan baskı iyice artmıştı.

Örneğin Anthropic, bu baskılardan ötürü "Mythos" ve "Fable" erişimini kapatmak zorunda kalmıştı. Ancak birkaç gün önce yetkililerin endişelerini giderecek adımlar attıktan sonra erişim engelinin kaldırıldığını duyurmuştu.

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Yapay Zeka OpenAI

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