OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın bu akşam düzenleyeceği DevDay 2025 öncesinde şirketin tanıtmaya hazırlandığı yeni aracı sızdırıldı. Peki Agent Builder ile neler yapılabilecek?

OpenAI’ın 2025 DevDay etkinliği öncesinde şirkete ait yeni “Agent Builder” aracı sızdırıldı. Görüntülere göre bu yeni araç, geliştiricilere sürükle-bırak yöntemiyle kendi yapay zekâ ajanlarını oluşturma imkânı sunacak. Kullanıcılar, hazır şablonlardan seçim yaparak farklı görevlerde kullanılabilecek ajanlar tasarlayabilecekler. Örneğin workflow olarak da bildiğimiz; belgeleri karşılaştıran, soruları yanıtlayan veya veritabanlarına erişen özel yapay zekâ sistemleri kurmak mümkün olacak.

Sızıntının ardından tüm yapay zekâ sektörü gözlerini akşamki etkinliğe çevirmiş durumda. TestingCatalog tarafından paylaşılan videolarda, Agent Builder’ın kolay kullanımı ve güvenlik önlemleriyle öne çıktığı görülüyor. Araç, jailbreak veya prompt enjeksiyonu gibi risklere karşı koruma sistemleriyle donatılmış.

Agent Builder ile otomasyon süreci hızlanacak

Agent Builder’ın ilk etapta geliştiricilere ve işletmelere yönelik olacağı belirtiliyor. OpenAI API’leriyle çalışan yazılım ekipleri, artık karmaşık entegrasyonlar yerine bu görsel arayüz üzerinden hızlıca kendi yapay zekâ ajanlarını oluşturabilecek. Böylece firmalar, müşteri hizmetlerinden veri analizine kadar pek çok alanda özel yapay zekâ çözümlerini kolayca devreye alabilecek.

Son kullanıcılar ise bu teknolojinin dolaylı açıdan faydasını görecek. Geliştiriciler tarafından oluşturulan akıllı ajanlar, yakında uygulamalara entegre edilerek kullanıcıların karmaşık görevlerini otomatikleştirebilecek. Böylece otomasyona geçiş sürecindeki engeller de büyük ölçüde kalkmış olacak.

Peki siz OpenAI'ın yeni ChatGPT aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.