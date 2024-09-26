OpenAI'ın bir süredir sınırlı kâr amacı güden yapısını değiştireceği ve tamamen ticari bir şirkete dönüşeceği konuşuluyordu. Bu konuda Reuters'tan yeni bilgiler geldi.

Yapay zekâ konusunda en önde gelen teknoloji devlerinden olan OpenAI’ın bir süredir şirket yapısında değişikliğe gideceği konuşuluyordu. Dev firma, şu anda sınırlı kâr amacı güden bir şirketti. Bu da kâr amacı güden bir kısmı olsa da ana yönetimin kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu anlamına geliyordu.

Ay ortasında bu konuda yeni bilgiler gelmiş ve şirketin 2025’te yapısını değiştirebileceği öne sürülmüştü. Şimdi ise Reuters’tan konuya ilişkin yeni bilgiler geldi.

Yeniden yapılanma için tartışmalar sürüyor, ne zaman olacağı hâlâ belirsiz

Reuters’ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, OpenAI’ın tamamen ticari bir şirkete dönüşme planlarının olduğu desteklendi. Böylece artık kâr amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından yönetilmeyeceği, geleneksel bir şirkete dönüşeceği ifade edildi.

Kâr amacı gütmeyen organizasyonun şirkette kalmaya devam edeceği de gelen bilgiler arasında. Bu kısım, şirkette az bir paya sahip olacak. Diğer tüm kısımlar ise kâr odaklı olarak değişecek. CEO Sam Altman’ın yeniden yapılanma sonrasında önemli miktarda hisse alacağı da eklenmiş. Şirketin değişim sonrası 150 milyar dolarda değere sahip olabileceğini belirtelim.

Reuters, yeniden yapılanmanın ne zaman olacağının hâlen belirsiz olduğunu belirtti. Yani daha önce çıkan 2025 iddiası kesin değil. Habere göre hem avukatlar hem de hissedarlarla olan görüşmeler sürüyormuş. Şirketin bu hamleyle beklentisi yatırımcıların önündeki sınırları kaldırmak ve daha da büyümek. Tabii bu değişikliğin yapay zekânın güvenliği konusunda bazı soru işaretlerini de getireceğini söyleyebiliriz. Tamamen kâra odaklanmak, bu konudaki önlemleri azaltabilir.

İddialar, OpenAI’da devam eden ayrılıkların sonrasında geldi. Dün gece şirketin kuruluşundan beri yer alan CTO Mira Murati görevinden ayrıldığını duyurdu. Ayrıca araştırmalardan sorumlu başkan yardımcısı da aynı gün görevini bıraktı. Daha önce de kuruculardan John Schulman ve Ilya Sutskever şirketten ayrıldığını görmüştük. Yani Sam Altman dışında OpenAI’ın kilit isimleri bir bir gidiyordu.