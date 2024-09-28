OpenAI'ın ChatGPT Plus abonelik fiyatlarına zam yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İlk aşamada yüzde 10 olacak zam, ilerleyen yıllarda yüzde 120 seviyelerine kadar ulaşacak.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, son dönemlerde gelirlerini artırmaya odaklanmış durumda. Bu bağlamda; şirketin büyük yatırımcı arayışında olduğu zaten bilinen bir gerçek. Ancak gelen son haberler; OpenAI'ın ChatGPT fiyatlarına da zam yapmayı planladığını gözler önüne seriyor.

Ücretsiz bir sürüme de sahip olan ChatGPT, aylık 20 dolar kapsamında bireysel, kişi başı aylık 25 dolar kapsamında da işletmeler için abonelik paketleri sunuyor. Ancak gelen son haberlere göre bu durum, yakın bir gelecekte değişecek. Daha uzun vadede ise aklın sınırlarını zorlayan fiyatlarla karşılaşabiliriz.

ChatGPT fiyatı, uzun vadede 44 dolara kadar yükselecek

Edinilen bilgilere göre OpenAI, ChatGPT'nin bireysel abonelik fiyatına yüzde 10 zam yapacak. Yakın bir gelecekte duyurulması beklenen karar, abonelik paketi fiyatını 22 dolara çıkaracak. Ancak bu zam, OpenAI için yeterli değil gibi görünüyor. Zira konuya aşina kaynaklara göre ChatGPT Plus paketi, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 44 dolara kadar yükselecek. Bu da şimdiki fiyata yüzde 120 zam anlamına geliyor.

New York Times tarafından paylaşılan belgelere göre OpenAI, yıl sonuna kadar 3,7 milyar dolarlık gelir elde etmeyi bekliyor. Ancak bu dudak uçuklatan rakam, şirket için yeterli değil. Rapora göre şirket; kiralar, personel maaşları, operasyonel maliyetler ve diğer giderler için 5 milyar dolar ödeme yapacak. Tüm bunları düşündüğümüzde ChatGPT Plus fiyatlarına zam gelme ihtimali hiç de şaşırtıcı değil.