Yapay zekâ dediğimizde akla ilk gelen şirket olan OpenAI, şirket içinde büyük karışıklıklarla uğraşıyor gibi görünüyor.

Üretken yapay zekâ araçlarının ön ayağı olma niteliği taşıyan OpenAI şirketi, zamanında çıkaracağı DALL-E 2 ile herkesi heyecanlandırmıştı. Bunun yanına ChatGPT de eklenince yapay zekânın asıl marifetlerini yavaştan görmeye başlamıştık. Bu iki araç özelindeki yenilikleri de şirketle özdeşleşen Sam Altman duyuruyordu.

Fakat yapılan resmî ve ani duyuruyla birlikte öğrendik ki OpenAI, yerine yeni bir CEO bile bulmadan Altman’ı görevinden aldı. Sosyal medyada oldukça büyük ses getiren bu olay sürecinde Altman’ın yerine geçici bir isim CEO’luk yapıyor. Ayrıca Altman’ın görevden alınmasının ardından önemli bir isim de istifa etti.

“Yönetim kurulunun güvenini kaybetti”

Altman’ın şirketten ayrılışı, resmî bir duyuruyla da bildirildi. Bu duyuruda, Altman’ın sorumlulukları ve yönetimle arasındaki iletişimi konusunda tutarlı olmadığı, bunların üstüne yeterince düşmediği belirtiliyor. Bu da -resmî bildiriye göre- yönetimin, Altman’a olan güvenini kaybetmesine sebep olmuş.

Şirketin CTO’su olarak görev yapan Mira Murati, Altman’ın yerine geçici olarak CEO’luk yapacak. OpenAI, içinde bulunduğumuz süreçte kalıcı CEO aramalarına devam ediyor. Olayın ardından Altman’ın X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“OpenAI’da geçirdiğim vakitten oldukça keyif aldım. Kişisel olarak benim için ve biraz da dünya için bir dönüm noktası oldu. Hepsinden öte, böylesine yetenekli insanlarla çalışmaktan keyif aldım.”

“Bundan sonra ne olacağı hakkında daha sonra söyleyeceklerim olacak.”

Olayın ardından kurucu ortaklardan Greg Brockman istifa etti.

“Herkese merhaba”

“8 yıl önce dairemde başladığımız günden bu zamana kadar, yaptıklarımızdan oldukça gururluyum. İyisiyle kötüsüyle farklı zamanlardan hep birlikte geçerek imkânsızlıklara rağmen çok şey başardık.”

“Fakat bugünkü gelişmelerin ardından istifa ediyorum.”

“Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum. Tüm insanlığa yardım eden güvenli bir yapay zekâ yaratma misyonuna inanmaya devam ediyorum.”

Greg Brockman, olayın arka planında ne yaşandığını da anlattı.

"Sam'le ikimiz, yönetimin bugün yaptığı karşısında şaşkına döndük ve üzgünüz."

"Öncelikle OpenAI'da birlikte çalıştığımız siz inanılmaz insanlara, müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve bize ulaşanlara teşekkür ediyoruz."

"Biz de şu an için ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. İşte bizim bildiklerimiz:"

Dün gece Sam, Cuma günü görüşmek istediği konusunda Ilya'dan bir mesaj aldı. Cuma günü Google Meet'e katılan Sam'in karşısında (Greg hariç) tüm yönetim kurulu vardı. Ilya da Sam'in kovulduğunu ve haberin çok yakında çıkacağını söylemişti."

"Öğleden sonra saat 12:19'da Ilya, kısa bir görüşme yapmak için Greg'e mesaj attı. 12:23'te ise Google Meet linkini gönderdi. Greg; katıldığı görüşmede yönetim kurulundan alındığını, fakat şirket için önemli olduğundan rolünü geri alacağını ve Sam'in kovulduğunu öğrendi. Çok geçmeden OpenAI'ın blog post'u paylaşıldı."

"Bildiğimiz kadarıyla, bir önceki geceden haberi olan Mira haricinde, -kurul olmayan- yönetimin, bu görüşmeden kısa süre sonra olaydan haberi oldu."

"Üzerimize destek yağması gerçekten hoştu, teşekkür ederiz. Fakat lütfen bizim için endişelenmeyin. İyi olacağız. Daha büyük şeyler geliyor."

Bu noktada sosyal medya karışmış durumda. Kimileri yönetimin haksız olduğunu savunurken kimileri de Altman’ın taşkın bir kişiliğe sahip olduğunu belirtiyor. Biz de gelişmeleri size iletiyor olacağız.