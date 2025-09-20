OpenAI, ChatGPT Destekli Ürünler Çıkarmayı Planlıyor: Giyilebilir Cihazlar, Akıllı Hoparlörler ve Dahası...

OpenAI'ın fiziksel ürünler için çalışmalara başladığı ve ilk ürünlerin 2026'nın sonunda gelebileceği iddia edildi. Daha önce yapılan açıklamalarda da böyle şeyler söylenmişti ancak konuya aşina kaynakların son açıklaması, OpenAI'ın çok büyük bir çalışma içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü ismi OpenAI ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. The Information'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, ChatGPT ile destekleyeceği ürünler geliştirmek için harekete geçti. Hatta Sam Altman ve ekibi, bu iş için Apple'ın duayen tasarımcısı Jony Ive ile çalışacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI'ın planladığı ürünlerden ilki, akıllı hoparlör olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca gözlük, ses kayıt cihazı ve AI Pin benzeri giyilebilir bir ürün de planlanıyor. Kaynaklara göre OpenAI'ın ilk ürünleri, 2026'nın sonu veya 2027'nin başında piyasaya sürülecek.

OpenAI, Apple'ın Çin'deki tedarikçilerini kullanacak!

The Information'a konuşan kaynaklara göre OpenAI, fiziksel ürünleri için Apple'ın Çin'deki tedarikçilerine yönelmiş durumda. Hatta iPhone ve AirPods'ların montajcısı Luxshare ile anlaşmaya varıldığı, AirPods, HomePods ve Apple Watch montajlarını yapan Goertek ile görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Öte yandan; Apple'ın Çin'deki durumdan haberdar olduğu ve bundan kaynaklı olarak da Çin'de gerçekleştireceği bir toplantıyı iptal ettiği bildiriliyor. Apple, üst yöneticilerin bir bölümü Çin'deyken bazı yöneticilerinin OpenAI'a transfer olma olasılığından endişe duymuş.

Aslına bakacak olursak OpenAI'ın fiziksel ürün planları şaşırtıcı değil. Çünkü Sam Altman, Mayıs 2025'te yaptığı bir açıklamada Jony Ive ile yapılan iş birliğinin amacının fiziksel ürünler olduğunu söylemişti. Hatta o dönemlerde ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI, AI Pin benzeri bir ürünle karşımıza çıkacaktı. Şirketin planladığı diğer ürünler, gelen son haberlerle ilk kez dillendirilmiş oldu.