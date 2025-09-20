Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

OpenAI, ChatGPT Destekli Ürünler Çıkarmayı Planlıyor: Giyilebilir Cihazlar, Akıllı Hoparlörler ve Dahası...

OpenAI'ın fiziksel ürünler için çalışmalara başladığı ve ilk ürünlerin 2026'nın sonunda gelebileceği iddia edildi. Daha önce yapılan açıklamalarda da böyle şeyler söylenmişti ancak konuya aşina kaynakların son açıklaması, OpenAI'ın çok büyük bir çalışma içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor.

OpenAI, ChatGPT Destekli Ürünler Çıkarmayı Planlıyor: Giyilebilir Cihazlar, Akıllı Hoparlörler ve Dahası...
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ sektörünün öncü ismi OpenAI ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. The Information'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, ChatGPT ile destekleyeceği ürünler geliştirmek için harekete geçti. Hatta Sam Altman ve ekibi, bu iş için Apple'ın duayen tasarımcısı Jony Ive ile çalışacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI'ın planladığı ürünlerden ilki, akıllı hoparlör olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca gözlük, ses kayıt cihazı ve AI Pin benzeri giyilebilir bir ürün de planlanıyor. Kaynaklara göre OpenAI'ın ilk ürünleri, 2026'nın sonu veya 2027'nin başında piyasaya sürülecek.

OpenAI, Apple'ın Çin'deki tedarikçilerini kullanacak!

Başlıksız-1

The Information'a konuşan kaynaklara göre OpenAI, fiziksel ürünleri için Apple'ın Çin'deki tedarikçilerine yönelmiş durumda. Hatta iPhone ve AirPods'ların montajcısı Luxshare ile anlaşmaya varıldığı, AirPods, HomePods ve Apple Watch montajlarını yapan Goertek ile görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Öte yandan; Apple'ın Çin'deki durumdan haberdar olduğu ve bundan kaynaklı olarak da Çin'de gerçekleştireceği bir toplantıyı iptal ettiği bildiriliyor. Apple, üst yöneticilerin bir bölümü Çin'deyken bazı yöneticilerinin OpenAI'a transfer olma olasılığından endişe duymuş.

Dünyanın İlk Yapay Zekâ Bakanı İlk Kez Konuştu: Hükûmetlere Gözdağı Verdi! [Video] Dünyanın İlk Yapay Zekâ Bakanı İlk Kez Konuştu: Hükûmetlere Gözdağı Verdi! [Video]

Aslına bakacak olursak OpenAI'ın fiziksel ürün planları şaşırtıcı değil. Çünkü Sam Altman, Mayıs 2025'te yaptığı bir açıklamada Jony Ive ile yapılan iş birliğinin amacının fiziksel ürünler olduğunu söylemişti. Hatta o dönemlerde ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI, AI Pin benzeri bir ürünle karşımıza çıkacaktı. Şirketin planladığı diğer ürünler, gelen son haberlerle ilk kez dillendirilmiş oldu.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim