OpenAI'dan "ChatGPT Sağlık, Hukuk, Finans Tavsiyeleri Vermeyecek" Haberleri Hakkında Açıklama

ChatGPT'nin finansal, hukuk, sağlık gibi konularda soruları yanıtlamayacağı iddialar hakkında direkt OpenAI'dan açıklama geldi.

Dün sosyal medyada yayılan bir iddiada, OpenAI’ın ChatGPT politikalarında değişiklikler yaptığı ve yapay zekâ aracının artık sağlık, hukuk, finans gibi hassas konularda kullanıcıların sorularını yanıtlamayacağı öne sürülmüştü. Ancak 29 Ekim’de gelen politika değişikliklerini kontrol ettiğimizde ve gerçekleştirdiğimiz testlerde bunun doğru olmadığını görmüştük.

ChatGPT’nin artık sağlık, hukuk önerisi vermeyeceği iddiası dünya genelinde yayıldı ve herkesin inanmasına neden oldu. Hâliyle de bu durum, OpenAI’ı açıklama yapmak zorunda bıraktı. Şirketten bir yönetici, konu hakkında konuştu.

“İddialar doğru değil”

OpenAI’ın sağlık bölümünün başındaki isim Karan Singhal, X üzerinden yaptığı açıklamada ChatGPT hakkındaki iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirtti. Yönetici, şu ifadeleri kullandı: “Doğru değil. Spekülasyonlara rağmen bu, şartlarımızdaki yeni bir değişiklik değil. **Model davranış biçimi değişmeden kalıyor. **ChatGPT hiçbir zaman profesyonel tavsiyenin yerini tutmadı. Ancak insanlara yasal ve sağlık bilgilerini anlamasına yardımcı olmaya devam edecek.”

Bu açıklamayla aslında ChatGPT’nin yanıtlarında pek bir değişiklik olmadığı doğrulanıyor. Yapay zekâ aracı, direkt tavsiye vermiyor, sadece hukuk, finansal, sağlık gibi konularda kullanıcıya genel bilgileri sunarak onların profesyonel insanlardan yardım alması gerektiğini öneriyor. Dün paylaştığımız içeriğimizde de durumun bu olduğunu görmüştük. Yani öyle lanse edildiği gibi bir değişiklik yok, tavsiyeler vermeye devam ediyor.