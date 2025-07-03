OpenAI'ın üst düzey personelleri, bir podcast yayınında ChatGPT'yi en çok ne için kullandıklarını açıkladılar. Yapılan açıklamalar, OpenAI yöneticilerinin de bizden farklı olmadıklarını gözler önüne serdi.

Yapay zekâ, bugün pek çoğumuz için günlük yaşantının bir parçası hâline geldi. Kimimiz araştırma yapmak için, kimimiz işimiz için, kimimiz ise sadece muhabbet etmek için yapay zekâdan faydalanıyoruz. Peki dünyanın en çok kullanılan üretken yapay zekâsı ChatGPT'nin yaratıcısı olan OpenAI'daki çalışanlar da yapay zekâyı bizim gibi mi kullanıyorlar?

OpenAI, yayımladığı son podcast yayınında bu konuya değindi. Firmanın üst düzey personelleri, ChatGPT'yi ne amaçla kullandıklarını bir bir açıkladılar. Yapılan açıklamalar, OpenAI'ın üst yöneticilerinin de ChatGPT'yi bizler gibi hem sıradan işlemler hem de daha kapsamlı çalışmalar için kullandıklarını gözler önüne serdi.

Şarap tavsiyesi isteyen de var derin araştırma isteyen de...

ChatGPT'nin başındaki isim olan Nick Turley, yapay zekânın en çok ses özelliğini sevdiğini ifade ediyor. Bu özelliği daha çok işe giderken kullandığını söyleyen Turley, ChatGPT sayesinde daha ofise varmadan bir yapılacaklar listesi oluşturduğunu söylüyor. Firmanın baş araştırma görevlisi Mark Chen ise yapay zekânın en çok derin araştırma özelliğini seviyormuş.

ChatGPT'nin en yaratıcı şekilde kullanan isimse podcast yayınının sunucusu Andrew Mayne gibi görünüyor. Zira Mayne, ChatGPT'yi restoranlarda kullanıyormuş. Yaptığı açıklamaya göre sipariş verdiği menüyü ChatGPT'ye aktaran Mayne, yapay zekânın kendisi için bir diyet hazırlamasını istiyor. Ayrıca şarap tavsiyesi de istiyormuş ancak Andrew Mayne, yapay zekânın bu konuda iyi olmadığını söylüyor. ChatGPT'nin tavsiye ettiği şaraplar, genelde restoranlarda bilinmiyormuş.

Peki siz ChatGPT'yi en çok ne için kullanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.