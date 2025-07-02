Google Gemini Logosu Değişti! İşte Yeni Logo

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Google, Gemini yapay zekâsının logosunu değiştirdi. Yeni logo, Google ile özdeşleşen renklere sahip bir tasarımla geliyor.

Yapay zekâ alanında en önde gelen firmalardan biri olan Google’ın bu alandaki amiral gemisi ürünü Gemini modelleriydi. Gemini yapay zekâsının, şimdiye kadar herkesin aklına kazınmayı başaran mavi ve mor karışımı yıldız benzeri bir logosu da vardı. Şimdi ise şirket, bu logoda değişiklikler yapma kararı aldı.

Google, yenilenen Gemini logosunu yavaş yavaş tüm kullanıcıları için sunmaya başladı. Yeni logo, özellikle renk tarafında büyük değişiklerle geliyor. Ayrıca çok daha yuvarlak bir tasarıma sahip olduğunu da görebiliyoruz.

Karşınızda Gemini’ın yeni logosu

*Eski logo (sol) & Yeni logo (sağ)

Yukarıdaki görselde eski ve yeni logoların karşılaştırmasını görebilirsiniz. Sağda yeni logo yer alıyor. Logoya baktığımızda Google’ın kendi renkli tasarımını Gemini’a aktardığını görebiliyoruz. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi gibi Google ile özdeşleşen renkler artık Gemini logosuyla da özdeşleşecek. Ayrıca önceki logodaki keskin tasarım gidiyor, yıldızın uçları daha yuvarlak bir görünüme kavuşuyor.

Google, şimdilik yeni logoyu web sitesinin bazı kısımlarında kullanmaya başladı. Mobil uygulamada ise hâlâ yok. Gemini’ın tüm kullanım alanlarına gelmesi biraz zaman alabilir. Peki siz yeni logo hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle daha mı iyi olmuş? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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Kaynak : https://9to5google.com/2025/07/01/new-gemini-logo/
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