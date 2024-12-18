OpenAI yeni sabit telefon özelliğini duyurdu. ChatGPT'yi sabit telefonlara entegre ederek, kullanıcıların telefon üzerinden yapay zekâ desteği almasını sağladı.

OpenAI, yeni bir adım atarak ChatGPT’yi sabit telefonlara entegre ettiğini duyurdu. 1-800-CHATGPT numarasını arayan kullanıcılar, bugünden itibaren yapay zekâ destekli asistanla iletişim kurabilecek.

OpenAI, ChatGPT’yi telefonlara getiren bu hamlesiyle yapay zekâ teknolojisini daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Kullanıcılar, telefon üzerinden ChatGPT ile çeşitli sorular sorarak yanıt alabilecek ve hatta cümleleri farklı dillere çevirebilecek.

İlk olarak ABD'ye sunuldu

OpenAI, bu hizmeti ilk olarak ABD kullanıcıları için 15 dakikalık ücretsiz konuşma süresiyle sunuyor. Aramalar için standart taşıyıcı ücretleri geçerli olabiliyor. Bu yeni özelliğin kademeli olarak farklı ülkelere de sunulması bekleniyor.

Öte yandan ChatGPT, WhatsApp üzerinden de kullanılabilir hâle geldi. WhatsApp'taki kullanımda, kişisel özelleştirme seçenekleri bulunmuyor. Ancak kullanıcılar, günlük kullanım limitine ulaştıklarında, sohbet etmeye devam etmek için ChatGPT uygulamasını indirip masaüstü sürümünü kullanarak sohbeti sürdürebilecekler. OpenAI, WhatsApp entegrasyonu için yeni özellikler üzerinde çalıştığını duyurdu, ancak bu özelliklerin ne zaman kullanılabilir olacağı hakkında bir tarih verilmedi.