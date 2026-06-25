Yapay zekâ devi OpenAI, NVIDIA’nın sektördeki dominasyonunu azaltabilecek ilk yapay zekâ çipi Jalapeno’yu Broadcom ortaklığında duyurdu.

ChatGPT ile dünyada yapay zekâ alanında lider konumda bulunan OpenAI, bu teknolojiye yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyordu. Şimdi ise Broadcom ortaklığında geliştirdiği ilk yapay zekâ çipi Jalapeno’yu dün yaptığı resmî bir açıklamayla resmen duyurdu.

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OpenAI, Anthropic gibi şirketler, son dönemde en güçlü yapay zekâ araçlarını çalıştırabilmek için ciddi bir bilgi işlem gücü sıkıntısı çekiyordu. OpenAI, hem maliyetleri düşürmek hem de şu an piyasayı domine eden NVIDIA çiplerine güçlü bir alternatif yaratmak için kendi iç yapay zekâ çiplerini geliştirme yoluna gitti.

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NVIDIA Blackwell ile yarışacak

Broadcom tarafından üreteilecek Jalapeno çipi, ChatGPT ve diğer uygulamalarda kullanıcılara yapay zeka modellerini sunmak için kullanılan, yoğun işlem gücü gerektiren çıkarım işleminde kullanılacak. Firmaların aktardığına göre çip, NVIDIA’nın Blackwell, Google’ın Tensor işlemcileriyle yarışacak düzeyde performans sunabiliyor.

OpenAI yöneticileri yaptıkları açıklamalarda çipleri yapay zekâ modellerinin de yardımıyla 9 aylık bir süreçte baştan sona tasarladıklarını ifade etti. Talebin sürekli arttığı, bu yüzden de ellerinde yeterli bilgi işlem gücü bulunmadığını belirten firma, Jalapeno’nun bu konuda onlara yardımcı olacağını düşündüklerini belirtti. Firmanın Jalapeno’yu bu yılın sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladığı da açıklamalar arasında yer aldı.