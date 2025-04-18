OpenAI, kendi sosyal ağını kuracağı planlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Peki şirket, neden böyle bir çaba içerisine girdi. Ortaya atılan bir teori, kanınızı donduracak türden...

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde yapay zekâ devi OpenAI'ın yeni bir sosyal medya platformu üzerinde çalıştığı bilgisinden bahsetmiştik. Konuya aşina kaynaklara göre OpenAI, bu platform ile başta X olmak üzere çeşitli sosyal ağlara rakip olacaktı.

Ancak yapay zekâyı merkezine oturtmuş olan bir firma, neden bir sosyal medya platformu geliştirmek istesin? İşte bu sorunun cevabı net değil ancak Xataka'nın yayımladığı bir teori, OpenAI'ın ne yapmak istediğini açıkça gözler önüne serecek gibi görünüyor.

Teoriye göre OpenAI, yapay zekâ modellerini eğitmek için bir sosyal medya platformu kuracak!

Xataka'nın teorisine göre OpenAI'ın bir sosyal medya platformu kuracak olmasının nedeni insanları bir araya getirmek değil. Aslına bakacak olursak böyle bir şeye gerek de yok. Neticede X, Instagram ve Facebook gibi platformlar, bugün milyarlarca kullanıcıyı bir araya getiriyorlar. Meslektaşlarımız, OpenAI'ın tek amacının yapay zekâ modellerini besleyecek veriye ulaşmayı kolaylaştırmak için böyle bir plan içerisinde olduğunu düşünüyorlar.

Açık konuşmak gerekirse bu yaklaşım çok da hatalı değil. Neticede yapay zekâ modelleri, ne kadar çok veri ile eğitilirlerse o kadar iyi performans veriyorlar. Hatta sırf bunun için dev veri merkezleri kuruluyor. İşte OpenAI, bir sosyal medya platformu aracılığıyla insanlardan aldığı verileri işleyip, yapay zekâ modelini eğitebilir.

Bu teori neden çok mantıklı?

Teorinin mantıklı olmasının bir nedeni var. Bu neden, aynı şeyi diğer firmaların da yapıyor olması. X'i düşünün. Grok, X'e entegre çalışarak platformdaki verileri rahatlıkla kullanabiliyor. Öte yandan; zaten oldukça tartışmalı bir geçmişe sahip olan Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta kullanılabilen Meta AI için bu platformlardan veri kullanabiliyor.

OpenAI'ın sosyal medya platformu planlarına ilişkin detaylar için:

OpenAI'ın nihai amacının genel yapay zekâya ulaşmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Hâl böyle olunca bu içeriğimizde bahsettiğimiz teori, ciddi anlamda mantıklı geliyor. Neticede OpenAI'ı genel yapay zekâya ulaştıracak olan şey, çok daha fazla veri ve bu veriye ulaşmanın en kolay yolu, milyonlarca, belki de milyarlarca insanı kullanmak...