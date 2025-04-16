Yapay zekâ devi OpenAI'ın kendi sosyal medya platformu için kolları sıvadığı iddia edildi. Konuya aşina kaynaklara göre OpenAI'ın platformu, X'e doğrudan rakip olacak.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan bir habere göre OpenAI, dünyanın en popüler mikroblog platformu X'e rakip olmaya hazırlanıyor. Kaynaklara göre şirket, çok yakında kendi sosyal ağı ile gündem olacak.

Edinilen bilgilere göre OpenAI'ın sosyal medya platformu, henüz oldukça erken aşamada. Şirket CEO'su Sam Altman'in konuyla ilgili olarak dışarıdan uzmanlar bulduğu ve platforma yönelik görüşler aldığı bildiriliyor. The Verge, OpenAI'a ulaştı ancak herhangi bir yanıt alamadı.

Yeni platformla ilgili bilgiler sınırlı

Kaynaklar, OpenAI'ın üzerinde çalıştığı platformla ilgili detaylı bilgi vermediler. Bu bağlamda; platformun bağımsız bir uygulama olarak mı yayımlanacağı yoksa ChatGPT'ye entegre mi olacağı bilinmiyor. Platformun neler sunabileceği de şimdilik büyük oranda gizemini koruyor.

OpenAI cephesinde yaşanan gelişmeler, en çok da milyarder iş insanı Elon Musk'ı çileden çıkaracak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Sam Altman ile Elon Musk arasında çok büyük bir gerilim var. OpenAI'ın X'e doğrudan rakip hâline gelmesi, tarafların daha da sertleşmesine yol açacaktır.