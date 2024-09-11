OpenAI'nin yeni yapay zekâ modeli ‘Strawberry’ iki hafta içinde tanıtılabilir. Modelin özellikleri ve sınırlamaları hakkında bilgiler henüz net değil.

Teknoloji dünyası, OpenAI'nin merakla beklenen yeni yapay zekâ modeli "Strawberry" için heyecanlı bir bekleyiş içinde. İlk olarak sonbaharda tanıtılması planlanan bu modelin iki hafta içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Strawberry, mevcut yapay zekâ modellerinden farklı olarak, yanıtlarını daha düşünceli bir şekilde oluşturuyor. Geleneksel yapay zekâların hemen yanıt verdiği durumların aksine, Strawberry yanıt vermeden önce 10-20 saniye kadar "düşünüyor." Bu yaklaşım, modelin daha karmaşık sorguları daha iyi analiz etmesini ve hata yapma olasılığını azaltmasını sağlıyor. Matematik problemlerinden kodlama ve pazarlama stratejileri oluşturmaya kadar birçok alanda başarılı olması bekleniyor.

Sınırlamalar ve fiyatlandırma nasıl olacak?

Strawberry'nin ilk sürümünde yalnızca metin tabanlı yanıtlar sunulacak ve görüntü işleme yetenekleri bulunmayacak. Erken test kullanıcıları, modelin basit sorgulara yanıt verirken zaman zaman fazla geciktiğini ve mevcut GPT-4 ile kıyaslandığında bu bekleme süresinin her zaman gerekli olup olmadığını sorguluyor.

Strawberry'nin kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilmesi için önceki konuşmaları hatırlama özelliği, test sırasında bazı tutarsızlıklar gösterdi. Fiyatlandırma konusunda, saatlik mesaj sınırları ve hızlı yanıt seçenekleri sunan farklı yapıların olacağı öngörülüyor. ChatGPT Plus kullanıcıları, Strawberry'yi ücretsiz kullanıcılar için genel erişime açılmadan önce deneyimleme şansı bulacak.

Strawberry'nin piyasaya sürülmesi, ChatGPT platformuna yenilikler getirebilir ve ChatGPT 5'in çıkışına kadar teknoloji dünyasında taze bir soluk olabilir.