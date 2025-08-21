Yapay zekâ dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler, teknoloji şirketlerini daha büyük adımlar atmaya zorluyor. Bu süreçte OpenAI, hem geliştirdiği modeller hem de gelecek vizyonuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Şirketin CEO’su Sam Altman, son dönemdeki açıklamalarıyla tartışmaların merkezine oturdu.

OpenAI CEO’su Sam Altman, geçtiğimiz günlerde San Francisco’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altman, GPT-5’in lansmanında yapılan hatalardan, yapay zekâ endüstrisinin gidişatından ve şirketin gelecek planlarından bahsetti.

Altman, GPT-5’in çıkışıyla ilgili süreçte “bazı şeylerin yanlış gittiğini” kabul etti. Lansmanın ardından kullanıcıların tepkisi üzerine, ChatGPT’nin önceki varsayılan modeli 4o yeniden kullanıma açıldı. Altman, bu kararın milyonlarca kullanıcıya bir günde yapılan güncellemenin ne kadar zorlu olduğunu gösterdiğini paylaştı.

Aynı zamanda API kullanımında kısa sürede büyük bir artış yaşandığını ve GPU kapasitesinde sıkıntılar bulunduğunu ifade etti. Toplantıda konuşulan konular arasında yapay zekâ balonu, beyin-bilgisayar arayüzleri ve sosyal medya planları da vardı. Altman, bazı şirketlerin kullanıcıları sömürebilecek uygulamalar geliştirdiğini ima ederek OpenAI’ın bu yönde ilerlemeyeceğini belirtti.

Aynı zamanda ABD hükümeti Google’ı Chrome’u satmaya zorlarsa bu fırsatı değerlendirebileceklerini açıkladı. OpenAI’ın veri merkezleri için trilyonlarca dolarlık yatırım planları gündeme geldi. Altman, daha güçlü modeller geliştirebileceklerini ancak mevcut donanım kapasitesinin sınırlı olduğunu dile getirdi. Yapay zekâ alanında büyük bir heyecan olduğunu belirten Altman, buna rağmen sektörün uzun vadede kalıcı olacağını da sözlerine ekledi.