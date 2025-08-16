Yapay zekâ sohbet botları, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak geliştiriliyor. Bu alandaki yenilikler, yalnızca teknik yetenekleri artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iletişim tarzını da etkiliyor. Son dönemde bazı modellerin fazlasıyla resmî ya da mesafeli bulunması, geliştiricilerin bu konuda adımlar atmasına neden oldu. OpenAI’nin son hamlesi de bu değişim sürecinin önemli bir örneğini oluşturuyor.

OpenAI, kısa süre önce duyurduğu GPT-5 modeli için yeni bir güncelleme hazırladığını açıkladı. Şirket, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda modelin fazla resmî bulunduğunu ve bu nedenle daha samimi bir yapıya kavuşturulacağını belirtti. Güncellemenin sohbetlerde daha doğal bir dil ve ufak ama etkili eklemelerle hayata geçirileceği ifade edildi.

Yeni güncellemenin ardından GPT-5, sohbetlerde “Güzel soru” ya da “Harika başlangıç” gibi küçük ama sıcak ifadeler kullanabilecek. OpenAI, bunun modelin gereksiz yere iltifat eden bir yapıya dönüşmeyeceğini özellikle belirtiyor. Şirket, bu yeniliklerin bir gün içinde herkese ulaşacağını paylaştı.

GPT-5 daha samimi olacak

GPT-5, önceki haftalarda GPT-4o’nun yerine geçerek tamamen kullanıma sunulmuştu. Ancak kullanıcıların bir kısmı, modelin teknik olarak güçlü olmasına rağmen daha az “yakın” hissettirdiğini dile getirdi. Yeni model; kodlama, matematik, yazı ve bilim alanlarında yüksek yeteneklere sahip. Aynı zamanda Cynic, Robot, Listener ve Nerd gibi farklı kişilik modları da bulunuyor.

OpenAI, bu güncellemeyle GPT-5’in kullanıcılarla olan iletişimini biraz daha yumuşatmak istiyor. Amaç, teknik gücünü korurken sohbetleri daha doğal ve ulaşılabilir hâle getirmek. Böylece, GPT-4o’nun kaldırılmasından sonra oluşan memnuniyetsizliği de azaltmayı planlıyor.