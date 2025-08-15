OpenAI’ın ChatGPT’den sorumlu yöneticisi Nick Turley, gelecekte ChatGPT'de reklam görüp görmeyeceğimize dair önemli bir açıklama yaptı.

OpenAI’ın ChatGPT’den sorumlu yöneticisi Nick Turley, gelecekte ChatGPT’ye reklam eklenebileceğini ama bunun “çok dikkatli ve özenli” şekilde yapılacağını söyledi.

The Verge’e konuşan Turley, “Bazen kullanıcıların ödeme yapmak istemediği pazarlar olabilir. Orada en iyi hizmeti sunmak için dolaylı gelir yöntemleri düşünebiliriz.” dedi. Yine de reklam eklenirse bile bunun kullanıcı deneyimini bozmayacak şekilde olması gerektiğini vurguladı.

Reklam eklenirse bile dikkatli ve özenli şekilde seçilecek

Turley, reklamlara tamamen kapıyı kapatmasa da ChatGPT’nin reklam dostu bir ürün olmayabileceğini söylüyor. Buna rağmen gelecekte OpenAI’ın başka ürünlerinde reklam görme ihtimalimizin yüksek olduğunun altını çiziyor.

Bununla birlikte ChatGPT’nin bazı özellikleri hâlihazırda ücretli paketlerde ve ücret ödenen bir hizmette reklamlara maruz kalınması kullanıcıların hoşnut olmadığı bir durum. Doğal olarak bir gün ChatGPT'de reklam görürsek bile bunun ücretsiz kullanıcılar için geçerli olmasını bekleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.