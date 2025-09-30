Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

OpenAI, TikTok Benzeri Sosyal Medya Uygulaması Geliştiriyor

OpenAI, Sora 2 video modeliyle yalnızca yapay zekâ içeriklerine izin verecek TikTok benzeri yeni bir sosyal medya platformu kurmaya hazırlanıyor.

OpenAI, TikTok Benzeri Sosyal Medya Uygulaması Geliştiriyor
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Yapay zekâ alanındaki çalışmalarıyla bilinen OpenAI, Sora 2 video modeliyle birlikte TikTok benzeri yeni bir sosyal medya uygulaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın yalnızca yapay zekâ tarafından üretilen içeriklere izin vereceği belirtiliyor.

OpenAI’ın yeni uygulaması dikey video akışı ve kaydırarak gezinme özelliğiyle TikTok’a benzer bir yapı sunacak fakat kullanıcıların telefonlarından fotoğraf ya da video yüklemesi mümkün olmayacak. Sora 2’nin ise bu platformda yalnızca 10 saniyeye kadar kısa videolarla sınırlı tutulması planlanıyor.

TikTok’un belirsizliği OpenAI için fırsat oldu

16fa6fb0-ef9d-11ef-bcb2-9f19dfb18b03

Uygulamada kimlik doğrulama seçeneği de yer alacak. Bu özellik açıldığında, kullanıcıların yüzü yapay zekâ tarafından üretilen videolarda kullanılabilecek. Başka biri bu görüntüleri kullandığında ise kişiye bildirim gidecek. Telif hakları tarafında ise bazı içeriklerin üretilmesi engellenecek fakat bu korumanın ne kadar etkili olacağı şimdilik belirsiz görünüyor.

OpenAI, Sora 2’yi yalnızca bir video aracı olarak bırakmak istemiyor ve sosyal bir yön ekleyerek etrafında yeni bir topluluk kurmayı planlıyor. Atılan bu adımın ise TikTok’un ABD’deki belirsizliğinden doğan fırsatı değerlendirme isteğiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

OpenAI, Bazı İşlerde İnsan ve Yapay Zekâ Performansını Kıyasladı: Bazı Sektörler Risk Altında! OpenAI, Bazı İşlerde İnsan ve Yapay Zekâ Performansını Kıyasladı: Bazı Sektörler Risk Altında!
OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...) OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim