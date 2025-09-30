OpenAI, TikTok Benzeri Sosyal Medya Uygulaması Geliştiriyor

OpenAI, Sora 2 video modeliyle yalnızca yapay zekâ içeriklerine izin verecek TikTok benzeri yeni bir sosyal medya platformu kurmaya hazırlanıyor.

Yapay zekâ alanındaki çalışmalarıyla bilinen OpenAI, Sora 2 video modeliyle birlikte TikTok benzeri yeni bir sosyal medya uygulaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın yalnızca yapay zekâ tarafından üretilen içeriklere izin vereceği belirtiliyor.

OpenAI’ın yeni uygulaması dikey video akışı ve kaydırarak gezinme özelliğiyle TikTok’a benzer bir yapı sunacak fakat kullanıcıların telefonlarından fotoğraf ya da video yüklemesi mümkün olmayacak. Sora 2’nin ise bu platformda yalnızca 10 saniyeye kadar kısa videolarla sınırlı tutulması planlanıyor.

TikTok’un belirsizliği OpenAI için fırsat oldu

Uygulamada kimlik doğrulama seçeneği de yer alacak. Bu özellik açıldığında, kullanıcıların yüzü yapay zekâ tarafından üretilen videolarda kullanılabilecek. Başka biri bu görüntüleri kullandığında ise kişiye bildirim gidecek. Telif hakları tarafında ise bazı içeriklerin üretilmesi engellenecek fakat bu korumanın ne kadar etkili olacağı şimdilik belirsiz görünüyor.

OpenAI, Sora 2’yi yalnızca bir video aracı olarak bırakmak istemiyor ve sosyal bir yön ekleyerek etrafında yeni bir topluluk kurmayı planlıyor. Atılan bu adımın ise TikTok’un ABD’deki belirsizliğinden doğan fırsatı değerlendirme isteğiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.