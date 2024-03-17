Bir süredir kendi işlemcilerini üretmek isteyen OpenAI, nihayet aradığı yatırımcıyı bulmuş olabilir.

Meta ve Nvidia gibi şirketler yapay zekâ alanındaki yerini ayırmışken bu alanda çalışma yapan her şirket, dışa bağımlılığı azaltmak adına kendi yapay zekâ donanımını üretme peşinde. ChatGPT ve DALL-E gibi harikaları bize sunan ve bunların ikisini de ayakta tutabilmek için büyük masraflara giren OpenAI için de durum farklı değil.

Aslında bir süredir OpenAI’ın bu alanda çabaladığını biliyoruz. Şimdiki gelişme ise elimize daha net bilgiler veriyor. Gelen son güncellemelere göre OpenAI, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirketten çip üretimi konusunda yatırım alacak. Söz konusu iki şirket anlaşırsa hem OpenAI’ın çalışmaları hızlanacak hem de Birleşik Arap Emirlikleri, global anlamda yapay zekâ çalışmalarının önemli oyuncularından olacak.

Söz konusu şirketin adı MGX.

Abu Dhabi’de daha yeni kurulan bir yatırım şirketi olan MGX, söylentilere göre OpenAI CEO’su Sam Altman ile görüşme hâlinde. Ucu yapay zekâ çip üretimine çıkacak olan bu görüşmeler olumlu sonuçlanırsa da OpenAI’ın Nvidia’ya olan bağlılığının azalması bekleniyor. Güncel olarak H100 gibi işlemcileri sektöre sunan Nvidia, bu sayede büyük getiri elde ediyor.

Fakat H100 örneği özünde bir GPU. OpenAI’ın kendi üreteceği donanımın ise NPU (Neutral Processing Unit) olması bekleniyor. Aradaki fark ise GPU’lar grafik ve yüksek miktarda veri işleme amacıyla kullanılırken NPU’ların yapay zekâ işlemleri için özel üretiliyor olması. Bu üretim gerçekleştiğinde OpenAI, işlemcilerini tıpkı Nvidia gibi dışarı satabilir.

Öte yandan yapay zekâ konusunda durmak bilmeden çalışan Nvidia’nın büyük adımlar attığını görüyoruz. Yarışın nasıl şekilleneceğini görmek için söz konusu anlaşmayı beklememiz gerekecek. Sizin düşünceleriniz neler?

"E GPU ekran kartı demek değil miydi, yapay zekâyla ne alakası var?" diye düşünenleri şöyle alalım: