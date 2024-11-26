OpenAI'nin video tabanlı içerik üretmeyi amaçlayan yeni yapay zekâ modeli Sora sızdırıldı. Sızdırılmasının ardından dikkat çekici detaylarla gündeme geldi.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın, video tabanlı içerik üretmeyi amaçlayan yeni yapay zekâ modeli 'Sora' sızdırıldı. Henüz kullanıma sunulmayan bu modelin sızdırılmasıyla birlikte hakkındaki ilk bilgiler de gün yüzüne çıktı.

Sora'nın sızdırılması, geçtiğimiz günlerde bir grup geliştiricinin OpenAI'nin erken erişim verilerine ulaşması sonucu gerçekleşti. Hugging Face platformunda paylaşılan proje, Sora API’ı kullanılarak 10 saniyeye kadar 1080p çözünürlükte video üretmeyi mümkün kılıyor.

Sora'nın sızdırılmasıyla açığa çıkanlar

Ancak, kısa süre sonra OpenAI ve Hugging Face erişimi iptal etti. Sızdırılan içerik kullanıcıların bu yeni yapay zekâ teknolojisini denemelerine olanak tanıdı, fakat OpenAI'nin bu teknolojiyi kamuoyuna sunmadan önce sıkı denetimler uyguladığı ve içeriklerin onaya tabi tutulduğu da ortaya çıktı.

Sızıntıyı gerçekleştiren grup, OpenAI’nin erken erişim kullanıcılarını, şirketin olumlu bir imaj oluşturmasına yardımcı olmaya zorladığını öne sürüyor. Bu kullanıcıların eserlerinin karşılığında adil bir ödeme almadıkları ve içeriklerini sergilemeden önce onay almak zorunda kaldıkları iddia ediliyor. Sızıntıyı gerçekleştiren grup, ayrıca Sora'nın sanatçılara yaratıcı bir alan sunmak yerine şirketin pazarlama stratejilerine yönelik bir araç olarak şekillendirildiğini ileri sürüyor.

Gelişmelerin ardından platformun kullanıcılar ve içerik üreticileri tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.