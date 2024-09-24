OpenAI'ya yönelik gelişmelerin paylaşıldığı resmî OpenAI X hesabı hacklendi.

Son yıllarda birçok fenomen ismin yahut şirketin hesapları çalınıyor ve çalınan hesaplardan doğrudan kripto reklamı yapılıyor. Bu kripto reklamlarının asıl amacı kullanıcıları güvenilir olduğunu sandığı hesaplardan ağına düşürmek ve bunlara bir yenisi de ilginç bir şekilde OpenAI resmî X hesabı ile eklenmiş oldu.

OpenAI'ya dair gelişmeleri paylaşan ve yaklaşık 54.000 takipçisi olan resmî @OpenAINewsroom hesabı, geçtiğimiz gün "$OPENAI" token reklamı yapan ve hesap yeniden geri alındığında hızlıca silinen bir gönderi paylaştı.

Dolandırıcılar kripto cüzdanları boşaltmayı amaçlıyorlardı

Paylaşılan gönderide, "Al ve blok zinciri teknolojisi arasındaki boşluğu dolduran token $OPEANAI'yi duyurmaktan çok mutluyuz. Tüm OpenAI kullanıcıları $OPENAI'nin ilk arzından talep gerçekleştirebilirler. OPENAI'ya sahip olmak gelecekteki tüm beta programlarımıza erişim sağlayacaktır." ifadesi yer alıyordu. Gönderide ayrıca OpenAI'nin web sitesinin farklı bir URL ile sahte bir sürümüne bir bağlantı da yer alıyordu.

Eğer paylaşımdaki bağlantıya giderseinz $OPENAI kripto para birimini talep etmek için bir bölüm sizleri karşılıyordu. Karşınızdaki seçeneğe tıkladığınızda ise cüzdanınızı bağlamanızı istiyordu. Dolandırıcılar bu yöntemle cüzdanlarınızı boşaltabiliyorlar.

Ne OpenAI ne de OpenAINewsroom hesabı konuya dair bir açıklama yayınlamadı. Gönderi çok geçmeden silindiği için hesabın geri alındığı düşünülüyor ancak resmî bir açıklama gelmiş değil.

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