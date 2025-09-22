Tümü Webekno
OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekânın gelecekte ve günümüzde gündelik hayata olan etkisi ve gelecek iş kollarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekânın yakın gelecekte ciddi iş kayıplarına yol açabileceğini söyledi. Tucker Carlson’a konuşan Altman, geceleri uykusunu kaçıran en büyük konunun yapay zekânın günlük hayata etkileri olduğunu vurguladı.

Altman, özellikle müşteri hizmetleri alanında çalışanların işlerini kaybetme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti. Telefondan veya bilgisayar üzerinden verilen desteklerin yapay zekâ tarafından daha hızlı ve verimli yapılabileceğini söyleyen Altman, bunun birçok çalışan için zor bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

Müşteri hizmetleri ilk bitecek meslek olacak

Sam Altman

Altman, geliştirici ve programcıların da risk altında olduğunu söylerken; insan gerektiren hemşirelik gibi mesleklerin daha güvenli olduğunu açıkladı. Ayrıca tarihsel olarak iş kollarının yaklaşık 75 yılda bir yarı yarıya değiştiğini hatırlatan Altman, yapay zekânın bu süreci çok daha hızlandırabileceğine dikkat çekti.

Tabii Altman’ın endişeleri yalnızca teorik değil. Salesforce, kısa süre önce müşteri destek ekibinden 4.000 kişiyi çıkararak yapay zekâ sistemlerine yatırım yapmıştı. Gartner’ın öngörüsüne göre ise 2027’ye kadar şirketlerin yarısı, yapay zekâya güvenerek azaltmayı planladıkları destek kadrolarını yeniden artırmak zorunda kalacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

