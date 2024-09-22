Efsane Apple tasarımcısı Jony Ive, OpenAI ile birlikte bir yapay zekâ cihazı geliştiriyor. Bu gizemli cihaz hakkındaki detaylar şimdilik çok az.

Jony Ive, uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük şirketi Apple’da görev alan bir tasarımcıydı. İngiliz tasarımcı, 2019’da görevinden ayrılmadan önce ilk iPhone da dahil birçok sevilen ürünün tasarımında büyük rol oynamıştı. Hatta şirkette kaldığı süreçte Apple’daki en önemli iki üç kişiden biri olarak nitelendiriliyordu. Ancak son 5 yıldır kendisi hakkında çok fazla haber almamıştık.

Şİmdi ise bu durum değişti. The New York Times tarafından yayımlanan yeni bir rapor, ünlü tasarımcının kendi imparatorluğunu kurmaya hazırlandığını gösterdi. Bunun için de dünyanın en önde gelen yapay zekâ şirketi OpenAI ile çalıştığı paylaşıldı.

Jony Ive, OpenAI ile bir “yapay zekâ cihazı” geliştiriyor

Jony Ive tarafından da doğrulanan The New York Times raporuna göre ünlü tasarımcı, şu anda bir cihaz geliştiriyor. Bunun için de ChatGPT geliştiricisi OpenAI ve CEO’su Sam Altman ile iş birliği yapıyor. Bu ortaklık, ilk olarak geçen sene iddia olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi ise doğrulanmış oldu.

Proje hakkında maalesef şu an için çok fazla detay yok. Ancak yıl sonuna kadar 1 milyar dolar civarında fon toplayabileceği aktarılmış. Şu anda 10 kişilik bir ekibi olduğu da gelen bilgiler arasında. Bunlardan ikisi ilk iPhone’da Ive ile birlikte kilit rol oynayan isimlerden olan Tang Tan ve Evans Hankey.

Ive’ın şirketi LoveFrom, cihazın tasarımını şu anda geliştiriyorlar. Ekibin ABD’nin San Francisco’da bir ofiste çalıştığı da eklenmiş. Cihazın detayları konusunda ise şimdilik bir şey söyleyemiyoruz. Ancak yapay zekâya odaklanmış bir donanım olacağını belirtmek mümkün. Geçen yıl çıkan sızıntılar dokunmatik ekran teknolojileri ve orijinal iPhone’dan esinlenebileceğini öne sürmüştü.

Aslında yapay zekâ cihazları yeni değil. Daha önce bu tarz donanımlar geldiğini birçok kez görmüştük. Ancak pek başarılı değillerdi. Tam bir fiyasko çıkan Humane AI Pin bunun en büyük örneği. Aynı şekilde hiç beğenilmeyen Rabbit R1 isimli bir başka yapay zekâ cihazı da. Jony Ive ve OpenAI’ın bunu değiştirip değiştirmeyeceklerini, yapay zekâ cihazları için bir “iPhone” anı yaratıp yaratmayacaklarını bekleyip göreceğiz. Ive’ın dünyanın en önemli tasarımcılarından olması, OpenAI’ın da yapay zekâ alanına öncülük etmesi, cihaz için heyecanı artıran detaylar.