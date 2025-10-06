OpenAI'ın 'Yapay Zekâ Cihazı' Ertelenmiş Olabilir: Şirketin Aşamadığı Sorunlar Olduğu Ortaya Çıktı!

OpenAI'ın Jony Ive ile birlikte geliştirdiği ve zamanında sohbet eşliğinde bir video ile duyurdukları fiziksel yapay zekâ cihazı hakkında üzücü haberler ortaya çıktı.

OpenAI’ın Jony Ive ile birlikte geliştirdiği merakla beklenen yapay zekâ cihazı planlandığı gibi çıkmayabilir. Financial Times’ın haberine göre proje ekibi hâlâ çözülmemiş bazı “teknik sorunlarla” uğraşıyor ve bu da cihazın 2026’da planlanan çıkış tarihini erteleyecek gibi görünüyor. Cihazın ses tonu, karakter yapısı ve kişilik özelliklerinin nasıl olacağı konusundaki kararsızlıklar da projenin ilerleyişini yavaşlatıyor.

Ayrıca her an dinleme özelliğine sahip olacak bu cihazın gizlilik açısından yaratabileceği endişeler de OpenAI ekibini zorluyor. Dahası, güçlü donanım gereksinimleri de üretim bütçesini şişirerek projeyi daha karmaşık hâle getiriyor.

Gizlilikten donanım yetersizliğine pek çok sorun var

Sam Altman’ın çalışanlarına verdiği ipuçlarına göre cihaz, ekransız, çevresini algılayabilen ve cebinize sığacak kadar küçük bir “kişisel yapay zekâ asistanı” olacaktı.

Tabii bu noktada bu projenin benzerlerini deneyen ama başarılı olamayanlar da var. Humane AI Pin gibi başarısız örnekler, OpenAI’ın planlamada daha temkinli adımlar atmasına neden oluyor. Şimdilik konuya dair birinci ağızdan bir açıklama yok ama OpenAI ve Jony Ive tarafının sessizliği de bu durumu doğrular nitelikte.