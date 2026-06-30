Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Bir Ara Dünyayı Kasıp Yapay Zekâ Asistanı OpenClaw'un Mobil Uygulaması Çıktı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bir aralar tüm internetin konuştuğu yapay zekâ asistanı OpenClaw'un iOS ve Android için mobil uygulaması çıktı.

Bir Ara Dünyayı Kasıp Yapay Zekâ Asistanı OpenClaw'un Mobil Uygulaması Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenClaw ismi verilen yapay zekâ ajanı, çıktığında tüm dünyayı kasıp kavuran bir asistan olmayı başarmıştı. Kodlama odaklı olan bu araç ile alakalı ise şimdi kullanıcıları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Artık bu ajanı telefonlarınızda da göreceksiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Google Gemini'a Öğrencilerin İşini İnanılmaz Kolaylaştıracak Özellik Geldi: Ders Çalışmaya Nereden Başlasam Derdine Son!

Google Gemini'a Öğrencilerin İşini İnanılmaz Kolaylaştıracak Özellik Geldi: Ders Çalışmaya Nereden Başlasam Derdine Son!

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

ChatGPT'nin Yeni Ses Modeli "GPT Bidi 1" Ortaya Çıktı: En Akıcı İnsansı Konuşma ve Dinleme Deneyimi!

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Yapılan resmî açıklamayla OpenClaw’un artık mobil uygulamasının olduğu açıklandı. Hem iOS hem de Android üzerinden OpenClaw’a ait uygulamayı indirip kullanmaya başlamanız mümkün hâle gelmiş durumda.

İçerikten Görseller

Bir Ara Dünyayı Kasıp Yapay Zekâ Asistanı OpenClaw'un Mobil Uygulaması Çıktı
Ekran Resmi 2026-06-30 06.50.03

OpenClaw’un yeteneklerini telefonunuzda kullanabileceksiniz

Ekran Resmi 2026-06-30 06.50.03

Kullanıcılar, OpenClaw’un yeteneklerine telefonlarından erişme imkânı yakalayacak. Yapay zekâ asistanıyla akıllı telefonunuz üzerinden sohbet edebilecek, ondan yardım alabilecek, cihazınızın kamera, ekran, konum, fotoğraflar, takvim gibi farklı farklı bölümlerine erişmesine izin verebilecek.

Normalde bilgisayarlarda gördüğümüz ajan yetenekleri hareket hâilndeyken de kolayca ulaşabileceğiniz şekilde mobile taşıdığını söylemek mümkün. Gerçek zamanlı olarak konuşma, belirlediğiniz iş akışları veya konularda anlık bildirimler ve durum güncellemeleri alma gibi özellikleri de olacak.

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da kitaplarda 4 Al 3 Öde kampanyası devam ediyor. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz her türden kitabı derledik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Android’de Uzun Süredir Olan O Özellik Nihayet Geldi

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Android’de Uzun Süredir Olan O Özellik Nihayet Geldi

WhatsApp'ı İyice Sosyal Medya Uygulamasına Dönüştürecek Özellik Geliyor!

WhatsApp'ı İyice Sosyal Medya Uygulamasına Dönüştürecek Özellik Geliyor!

iOS 27 ile iPhone ve iPad'lere "Kurtarma Modu" Geliyor: Nasıl Çalışacak ve Ne İşe Yarayacak?

iOS 27 ile iPhone ve iPad'lere "Kurtarma Modu" Geliyor: Nasıl Çalışacak ve Ne İşe Yarayacak?

WhatsApp'ın Yeni Ücretli Abonelik Sistemi WhatsApp Plus Türkiye'de: İşte Fiyatı

WhatsApp'ın Yeni Ücretli Abonelik Sistemi WhatsApp Plus Türkiye'de: İşte Fiyatı

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!

Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Opel'den Çatalca'da Otoyolda Yanan Araç Hakkında Açıklama: "Elektrikli Değil"

Opel'den Çatalca'da Otoyolda Yanan Araç Hakkında Açıklama: "Elektrikli Değil"

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Motorlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Motorlar

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com