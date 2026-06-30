Bir aralar tüm internetin konuştuğu yapay zekâ asistanı OpenClaw'un iOS ve Android için mobil uygulaması çıktı.

OpenClaw ismi verilen yapay zekâ ajanı, çıktığında tüm dünyayı kasıp kavuran bir asistan olmayı başarmıştı. Kodlama odaklı olan bu araç ile alakalı ise şimdi kullanıcıları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Artık bu ajanı telefonlarınızda da göreceksiniz.

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Yapılan resmî açıklamayla OpenClaw’un artık mobil uygulamasının olduğu açıklandı. Hem iOS hem de Android üzerinden OpenClaw’a ait uygulamayı indirip kullanmaya başlamanız mümkün hâle gelmiş durumda.

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OpenClaw’un yeteneklerini telefonunuzda kullanabileceksiniz

Kullanıcılar, OpenClaw’un yeteneklerine telefonlarından erişme imkânı yakalayacak. Yapay zekâ asistanıyla akıllı telefonunuz üzerinden sohbet edebilecek, ondan yardım alabilecek, cihazınızın kamera, ekran, konum, fotoğraflar, takvim gibi farklı farklı bölümlerine erişmesine izin verebilecek.

Normalde bilgisayarlarda gördüğümüz ajan yetenekleri hareket hâilndeyken de kolayca ulaşabileceğiniz şekilde mobile taşıdığını söylemek mümkün. Gerçek zamanlı olarak konuşma, belirlediğiniz iş akışları veya konularda anlık bildirimler ve durum güncellemeleri alma gibi özellikleri de olacak.