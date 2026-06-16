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3 YILLIK İŞLEMCİ 1 YILLIK LAPTOP: Casper Nirvana S100 Almaya Değer mi?

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

13.Nesil Intel Core i7 13620H işlemcisiyle üretkenlik ve taşınabilirliği bir araya getiren Casper Nirvana S100'ün ofis işlerinden grafik testlerine kadar günlük hayatta neler sunduğunu Intel ve Teknosa işbirliğiyle test ediyoruz!

Aşağıda videoda değindiğimiz teknik detayların ve performans notlarının özetini bulabilirsiniz.

Casper Nirvana S100 Özellikleri: İşlemci: Intel Core i7 13620H (Raptor Lake Serisi) Ekran Kartı: Intel UHD Graphics (Dahili, Xe Mimarisi) Ekran: 16 inç, Full HD Çözünürlük, IPS Panel Bellek: 16 GB RAM (32 GB'a yükseltilebilir) Depolama: 500 GB M2 SSD

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Laptop Intel

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