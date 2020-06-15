OpenCore Computer adlı bir şirket, Mac Pro'ya benzeyen Hackintosh bilgisayarını duyurdu. Şirket, Velociraptor adını verdiği bilgisayarın Mac Pro'dan daha yüksek performans sunduğunu öne sürüyor.

OpenCore Computer adlı bir şirket, dikkat çeken bir Hackintosh bilgisayar tanıttı. Hackintosh olarak adlandırılan Apple Mac Pro tarzı bilgisayarlar, macOS Catalina ve Windows 10 Pro önyüklü olarak geliyor.

Hackintosh bilgisayarlar, Apple cihazları dışında macOS çalıştıran yegane donanımlar olarak tanımlanıyor. OpenCore Computer, piyasaya sürdüğü ticari Hackintosh iş istasyonuna "Velociraptor" adını verdi. Haberler, şirketin yeni bilgisayarının Apple'ın macOS için belirlediği son kullanıcı lisans sözleşmesini açıkça ihlal ettiğine dikkat çekiyor. Dolayısı ile Apple'ın bu bilgisayarların satışına izin vermesi pek muhtemel görünmüyor.

Velociraptor, 64 GB'a kadar RAM sunuyor

Velociraptor, 64 GB'a kadar RAM desteğine sahip ve 8 ,12 veya 16 çekirdekli AMD Ryzen işlemcileri barındırıyor. Ayrıca 16 GB HBM2 belleğe sahip bir AMD Radeon VII GPU'yu içeriyor. Cihazın Mini-ITX kasasında, her birinde macOS ve Windows sürümleri önyüklü olan, 2 TB'a kadar kapasiteye sahip çift SSD ve 4 TB'a kadar depolama sunan üçüncü bir sabit sürücü bulunuyor.

OpenCore Computer, Velociraptor'un Geekbench 5 testlerinde Mac Pro dışındaki tüm MacBook'ları ve Mac'leri çok çekirdekli testlerde geride bıraktığını iddia ediyor. Şirket ayrıca bilgisayarının tek çekirdek testinde Mac Pro'yu bile geçtiğini öne sürüyor. Bilgisayarlar, 2199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Şirket, ilerleyen zamanlarda 64 çekirdekli CPU ve 256 GB'a kadar RAM seçeneği olan yeni modeller de piyasaya sürmeyi planlıyor.

OpenCore, Velociraptor'u Bitcoin ile satışa sundu

OpenCore Computer, yalnızca Bitcoin kripto para birimindeki ödemeleri kabul ederek son kullanıcı lisans sözleşmesini atlatmaya çalışıyor gibi görünüyor. Şirket, dolandırıcılık yapmadığını göstermek için kripto para işlemlerine tüketici koruması ve sahtekarlık tedbirleri getirmeyi amaçlayan "Bitrated" ödeme sistemini sunuyor.

Apple, 2009 yılında yine benzer Hackintosh sistemler satan Psystar'a dava açmış ve haklı bulunmuştu. Bu durum göz önüne alındığında, OpenCore Computer'in Hackintosh satmayı seçmesi şaşırtıcı görünüyor.