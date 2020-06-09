Geçtiğimiz hafta macOS Catalina 10.15.6'nın ilk beta sürümünü yayınlayan Apple, bugün işletim sisteminin ikinci beta sürümünü de yayınladı. Yeni sürümle birlikte gelen önemli bir yenilik belirtilmedi.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda macOS işletim sistemi için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. macOS Catalina 10.15.5 sürümüyle yayınlanan bu güncelleme, Apple bilgisayarlara özellikle pil sağlığı açısından muhteşem yenilikler sunmuştu.

Apple, bu güncellemenin ardından macOS Catalina’nın yeni sürümü olacak 10.15.6 üzerinde de çalışmalara başladı. Öyle ki şirket, geçtiğimiz hafta bu sürümün ilk beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Genellikle her hafta yeni bir beta sürümü yayınlayan şirket, bu hafta da yolundan şaşmadı ve macOS Catalina için ikinci beta sürümünü yayınladı.

Önemli bir yenilik belirtilmedi:

macOS Catalina 10.15.6 Beta 2 adıyla yayınlanan yeni macOS betası, kullanıcılar için fazla yenilik içermiyor. Öyle ki 19G46c sürüm numarasıyla yayınlanan yeni beta sürümünün Apple’ın sitesindeki sayfasında bile neredeyse hiçbir bilgi yazmıyor. Ancak her zaman olduğu gibi Apple, bu güncellemenin de tüm kullanıcılar için önerildiğini belirtiyor.

Apple, sürüm notlarında özellikle herhangi bir şey belirtmese de bugün yayınlanan ikinci beta sürümüyle muhtemelen performans geliştirmeleri, güvenlik güncelleştirmeleri ve hata düzeltmeleri yapıldı. Yeni yayınlanan beta sürümünde keşfedilen önemli bir yenilik olduğunda mutlaka sizlerle paylaşacağız.

Bugün yayınlanan macOS Catalina 10.15.6 Beta 2, Apple’ın kendi sitesi üzerinden indirilebildiği gibi Apple bilgisayarlar üzerinden de direkt indirilip yüklenebiliyor. Yeni sürümü bilgisayarınıza yüklemek için Sistem Tercihleri üzerinden Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Apple, bugün macOS Catalina 10.15.6 için yayınladığı yeni beta sürümünün yanı sıra iOS 13.6 ve tvOS 13.4.8 işletim sistemlerinin de yeni beta sürümlerini yayınladı. Bu sürümlerle gelen yenilikleri öğrenmek için de bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.