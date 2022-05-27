OpenSea, Düşüşte Olan NFT Pazarına Rağmen Tasarımını Yeniledi

Dünyanın en büyük NFT platformlarından biri olan OpenSea, kullanıcıların internet sitesini daha rahat kullanabilmeleri için yeniden tasarladı.

Geçtiğimiz aylarda resmi Discord hesabına saldırı düzenlenen ve binlerce dolarlık NFT'nin çalındığını açıklayan OpenSea dünyanın en büyük NFT pazarı olarak biliniyor. Perşembe günü OpenSea resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda kullanıcıların sitede aradıkları şeyi daha rahat bulmalarını sağlamak için bazı sayfalarını yeniden tasarlandığı paylaşıldı.

OpenSea, son zamanlarda NFT ve coin dünyasında yaşanan satış düşüşlerinin ardından bu düşüşü tersine çevirmek adına internet sitesinde bazı değişiklikler yaptı. Sitede gezinmeyi kolaylaştırmak ve gerçek NFT’lerin ilgi odağı haline gelmesini sağlamak için yapılan bu yenilik hakkında şirket, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve devamının geleceğini belirtti.

Profil ve koleksiyon sayfası yeniden tasarlandı

Yeni tasarım sonrası kullanması daha basit ama daha zengin bir arayüz elde eden OpenSea, profil ve koleksiyon sayfalarında birtakım değişiklikler yaptı. Koleksiyon sayfasında yapılan değişiklikler arasında en göze çarpan nokta, NFT’ye kaç kişinin sahip olduğu ve taban fiyatın ne olduğu gibi ölçütler oldu. Kullanıcılardan gelen yorumlara göre OpenSea’nın yeni tasarımı biraz Twitter’a benzetildi. Ancak kullanıcıların çoğu bu yeni tasarımı beğenmiş gibi görünüyor.

OpenSea NFT satışları geçtiğimiz yıl boyunca bir düşüş bir yükseliş gösteriyordu. Analizcilere göre şirketin ortalama satış fiyatı, satış yapan kişi sayısı ve satış hacmi düşüyor. Ancak OpenSea harcanan para açısından hala en aktif ve en büyük pazar yeri olma ünvanını koruyor. Şirketin web sitesinde yaptığı bu yeniliğin en büyük sebebi de yaşanan bu düşüş eğilimini tersine çevirme isteği gibi görünüyor.

İşte yeni tasarımıyla OpenSea: