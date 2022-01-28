Dünyanın en popüler NFT pazarlarından biri olan OpenSea, platformdaki sahte NFT'ler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket, platformda ücretsiz olarak oluşturulan NFT'lerin %80'inden fazlasının sahte, intihal edilerek oluşturulmuş veya spam olduğunu ifade etti.

İnternet ortamlarında bulunan varlıkların blok zinciri ile depolanıp korunması ve dijital olarak sertifikalandırması anlamına gelen NFT’lerin (non-fungible token) popülerliği gün geçtikçe artıyor. Birçok dev şirket de bu duruma yatırımlarını artırmaya çalışıyor. Buna örnek olarak Reddit ve Twitter’ın yeni NFT özelliklerini kullanıma sunduğunu sizlere aktarmıştık. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının da NFT’leri uygulamalarına eklemeyi planladığı haberleri geçtiğimiz günlerde gelmişti.

Tahmin edilebileceği gibi bu dijital varlıkların popülerliği arttıkça dolandırıcılık ve hırsızlık gibi yasa dışı eylemlerde de artış görülüyor. NFT’lerin alım satımı için oluşturulan OpeSsea isimli platform da dünyadaki en büyük NFT pazarlarından biri durumunda. Şimdi de bu dev platform, yaptığı yeni açıklamalarda NFT’lerin karanlık yüzü ile ilgili yeni veriler yayımladı.

Eserlerin %80’inden fazlası sahte veya intihal edilerek oluşturulmuş

OpenSea tarafından yapılan açıklamalar, platformdaki NFT’lerin ne kadarının sahtekârlık ve hırsızlık içerdiğini ortaya koyarken bu durumun nasıl riskler oluşturabileceğini de gözler önüne serdi.. Şirkete göre platformda ücretsiz olarak oluşturulan NFT’lerin %80’i, yani neredeyse tamamı sahte veya başka NFT’lerden çalınarak oluşturuluyor ve satışa sunuluyor.

Şirketin bu açıklamaları perşembe günü alınan bir karardan sonra geldi. OpenSea, platformda ücretsiz olarak oluşturulabilecek olan NFT’lerin sayısını 50 ile sınırlandıracağını duyurdu. Bu karar NFT üreticileri tarafından büyük tepki ile karşılandı. Gelen eleştirilerin ardından da şirket, sınırlandırma kararından vazgeçeceğini duyurdu ve bu kararının sebepleri ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda, “Aldığımız kararları NFT üreticilerimizi düşünerek alıyoruz. Son zamanlarda platformumuzda bulunan ücretsiz mint özelliğinin (eserleri blok zincirine işleme) kötü amaçla kullanıldığını gözlemledik. Bu araçla oluşturulan ögelerin %80’inden fazlası intihal edilmiş eserler, sahte koleksiyonlar ve spamdı” ifadelerini kullanıldı ve dünyanın en popüler NFT pazarındaki korkutucu durum gözler önüne serildi. Ayrıca OpenSea, bu sahtekârlıklarla mücadele etmek için bir dizi çözüm üzerinde çalıştıklarını da açıklamalarına ekledi.