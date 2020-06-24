Opera 69 güncellemesi, tarayıcıyı daha işlevsel kılan birtakım özellikle birlikte yayınlandı. Tarayıcının yeni sürümüyle birlikte kenar çubuğundaki sosyal medya seçeneklerinin arasına Twitter da eklendi.

Opera'nın kenar çubuğu, WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Facebook, VK ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına da kolaylıkla ulaşabilmeyi sağlıyor. Yeni Opera 69 güncellemesi, esnek özelliklerle öne çıkan kenar çubuğuna yeni bir sosyal medya platformu daha entegre etti.

Geliştiricilere göre Opera, Twitter'ı dahili olarak kullanıcılara sunan ilk web tarayıcısı oldu. Bugün yayınlanan Opera 69 ile sosyal medya platformuna artık doğrudan tarayıcının kenar çubuğu üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca başlangıç sayfasında yeni bir hava durumu widget'ı, iyileştirilmiş sekme yöneticisi ve sekmeleri gruplamaya olanak tanıyan Çalışma Alanları'nda geliştirmeler içeriyor.

Opera 69 ile kenar çubuğuna WhatsApp ve Instagram'dan sonra Twitter da geldi

Kenar çubuğuna Twitter'ın eklenmesiyle birlikte kullanıcılar, sosyal medya platformuna girmek için ayrı bir sekme açmak zorunda kalmadan paylaşımlarına, aramalarına ve mesajlarına erişebiliyorlar. Yeni özellik, klavye ve geniş ekran kullanımına imkan sağlamasının yanı sıra tweet atmayı veya özel mesaj göndermeyi de kolaylaştırıyor.

Opera'da Twitter'ı etkinleştirmek için kenar çubuğunun altındaki üç noktalı simgeyi tıklayarak Messenger bölümünden Twitter'ı seçmeniz yeterli. Ardından kenar çubuğunda Twitter simgesi görünecek ve oradan Twitter hesaplarınıza giriş yapabileceksiniz. Twitter entegrasyonunun bilgisayar başında fazla vakit geçirenler için telefonlara göre daha kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.

Opera genellikle diğer büyük tarayıcılarda bulunmayan benzersiz özellikler sunuyor. Tarayıcıda yerleşik bir reklam ve izleyici engelleyici, ücretsiz VPN, Kripto Cüzdan ve entegre sosyal medya uygulamaları gibi özellikler bulunuyor. Opera 69'un yeni özelliklerini deneyimlemek için tarayıcıyı buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.