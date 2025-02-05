Opera, yeni internet tarayıcısı "Opera Air"ı duyurdu. Opera Air, ruh sağlığına önem veren kullanıcıları mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte yeni tarayıcının özellikleri...

Google Chrome'dan sonra en çok tercih edilen internet tarayıcılarından bir tanesi olan Opera, kullanıcıları etkileyecek yeni bir sürüm duyurdu. "Opera Air" olarak isimlendirilen yeni internet tarayıcısı, zihinsel sağlığı destekliyor olması nedeniyle tercih edilecek gibi görünüyor.

Opera'nın yeni internet tarayıcısı, teknik olarak orijinal versiyondan farklı değil. Ancak bazı ilginç özellikleri var. O özelliklerden bir tanesi, "Bir Mola Ver" olarak isimlendiriliyor. Kullanıcılar, bu özelliği dört farklı seçenekle kullanabilecekler ve kendilerine göre ayar yapıp, özelliğin otomatik olarak devreye girmesini sağlayabilecekler..

Opera Air'ın Bir Mola Ver özelliği neler sunacak?

Nefes egzersizi: 3-6 dakika arasında sürüyor ve kan basıncı ile stres seviyesinin azalmasını sağlıyor.

3-6 dakika arasında sürüyor ve kan basıncı ile stres seviyesinin azalmasını sağlıyor. Boyun egzersizi: 3-8 dakika sürüyor ve vücut ağrılarını alıyor.

3-8 dakika sürüyor ve vücut ağrılarını alıyor. Meditasyon: 6-13 dakika sürüyor ve ruh hâlinizi rahatlatıyor.

6-13 dakika sürüyor ve ruh hâlinizi rahatlatıyor. Tam vücut egzersizi: 7-15 dakika sürüyor ve vücudunuzun rahatlamasını sağlıyor.

Opera Air'ın başka dikkat çekici özellikleri de var. Mesela Boosts. Bu özellik, binoral ritimleri, arka plan müziği ve ortam sesiyle karıştırmanızı sağlıyor. Her ses için ayrı ayrı ayar yapabiliyorsunuz.

Opera Air'ı indirmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.