Chrome tarayıcısında CVE-2025-0611 ve CVE-2025-0612 kodlarıyla tanımlanan ciddi güvenlik açıkları tespit edildi.

Google, Chrome tarayıcısını kullanan milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Yapılan bu uyarı yalnızca iOS platformu hariç tutulmak üzere Android, Windows, macOS ve Linux kullanıcılarını etkiliyor. Özellikle Android ve diğer platformlarda Chrome kullananların bu kritik güvenlik güncellemesine dikkat etmeleri gerekiyor.

Google, Chrome tarayıcısı için yeni güncellemeler yayımladı. Android kullanıcıları için 132.0.6834.122, Windows ve Mac kullanıcıları için 132.0.6834.110/111, Linux kullanıcıları için ise 132.0.6834.110 sürümleri duyuruldu. Şirket, bu güncellemelerin önümüzdeki günlerde veya haftalarda kademeli olarak dağıtılacağını belirtti.

Son sürüme güncellemeyi ihmal etmeyin

Güvenlik açıkları arasında CVE-2025-0611 ve CVE-2025-0612 kodlarıyla tanımlanan ciddi sorunlar yer alıyor. Bu açıklar yetkisiz erişime, sistem çökmesine ve saldırganların zararlı kodlarını çalıştırabilmesine olanak tanıyabilecek riskler taşıyor. Bu güvenlik riskleri nedeniyle Chrome kullanıcılarının tarayıcılarını en kısa sürede en son sürüme güncellemeleri gerekiyor. Google, bu güncellemelerin kullanıcıların güvenliğini korumak açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Android cihazınızda Chrome'u güncellemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Chrome uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki üç noktalı simgeye dokunun.

Açılan menüden Yardım ve geri bildirim seçeneğine dokunun.

Bu menüden Google Chrome'u Güncelle seçeneğine dokunarak yeni sürümü otomatik olarak yükleyin.

Google Play Store üzerinden otomatik güncellemeyi etkinleştirmek için:

Play Store uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki profil simgesine dokunun.

Uygulamaları ve cihazı yönet seçeneğine dokunun.

Mevcut güncellemeler bölümünden Chrome’u bulun.

Chrome’un yanındaki Güncelle seçeneğine dokunun.

Chrome’un farklı platformlarda tespit edilen güvenlik açıkları, kullanıcılar için ciddi tehditler oluşturuyor. Bu risklerden korunmak için tarayıcınızı düzenli olarak kontrol etmeli ve en son sürüme güncellemeyi ihmal etmemelisiniz.