Opera'nın Masaüstü Tarayıcısına Instagram Entegrasyonu Geldi

Dünyanın önde gelen internet tarayıcılarından Opera, masaüstü uygulamasına Instagram entegrasyonu kazandırdı. Kullanıcılar artık, popüler sosyal medya platformuna doğrudan tarayıcıdaki yerleşik uygulama aracılığıyla erişebilecek.

Gezegenin dört bir yanında etkili olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatımıza giren sosyal izolasyon kavramı, sosyal medya platformlarına yönelik ilgiyi önemli ölçüde artırdı. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan pek çok şirket, uygulamalarına yeni özellikler ekleyerek, kullanıcılara bir nevi teşekkür ediyor. Örneğin; Instagram, yalnızca uygulamada olan özelliklerinin bazılarını masaüstü sürümüne de eklemişti.

Facebook çatısı altındaki Instagram’ın bir milyarı geçkin kullanıcı tabanından faydalanmak isteyen Opera, popüler uygulamayı masaüstü tarayıcısına entegre etti. Opera 68 sürümü ile birlikte kullanıcılar artık Instagram Hikayelerine, mesajlarına ve akışlarına doğrudan Opera’nın masaüstü tarayıcısından ulaşabilecekler. Şirket, yeni güncelleme ile kullanıcılara masaüstünde mobil tarayıcı deneyimi yaşatmayı hedeflediğini söylüyor.

Kullanıcılar, Instagram hesaplarına Opera’nın masaüstü tarayıcısındaki yerleşik uygulamadan ulaşabilecekler

Kullanıcılar, soldaki kenar çubuğundaki Instagram simgesine tıklayarak, hesaplarına giriş yapabilecekler. Halihazırda masaüstü internet tarayıcısında yerleşik bir Facebook ve WhatsApp uygulamasına sahip olan Opera, yeni Instagram entegrasyonu sayesinde kullanıcıların telefonları ile bağını iyiden iyiye azaltacak gibi görünüyor.

Nitekim Opera ürün müdürü Maciej Kocemba da bu konuya parmak basıyor. Sosyal medyanın, insanların dikkatinin dağılmasının ve telefonlarını sürekli kontrol etmesinin ana nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Kocemba, “Masaüstü sürümümüze getirdiğimiz yerleşik Instagram uygulaması ile kullanıcıların odaklarınınlarının bozulmamasını ve çok daha etkili bir sosyal medya deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz” dedi.

Opera’nın bu yılın başlarında açıkladığı rakamlara göre, dünya çapında toplam 300 milyon kişi Opera Web Tarayıcı kullanıyor. Netmarketshare rakamlarına göre Opera, en popüler 7. tarayıcı ve pazarda yalnızca yüzde 1,46’lık bir paya sahip. Uygulamanın mobil pazar payı ise yüzde 0,46. Şirket, kullanıcılara sunduğu Instagram entegrasyonu gibi yeni özelliklerle cazibesini biraz olsun artırmayı amaçlıyor.

Opera'nın Instagram özelliği ile ilgili paylaştığı video