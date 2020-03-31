Dünyanın en çok tercih edilen internet tarayıcılarından Opera, Android platformu için düşük veri kullanımına odaklanan yeni bir güncelleme yayınladı. Bunun yanı sıra kullanıcı deneyimini artıran pek çok yenilik kazanan uygulama, her zamankinden çok daha işlevsel bir forma kavuştu.

Dünyanın dört bir tarafına yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evlerimize kapandığımız bugünlerde, her zamankinden çok daha fazla dijitalleşiyoruz. Sosyal etkinliklerin iptal olması, okulların kapanması ve kafelerin kepenklerini indirmesi, evde geçirdiğimiz süreyi artırdı. Haliyle bu durum, internet kotalarımızı da vurdu.

Popüler internet tarayıcısı Opera, bundan yola çıkmış olacak ki, Android platformu için düşük veri kullanımına odaklanan yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni sürümde, gelişmiş veri kaydetme modları, daha iyi çevrimdışı sayfalar, hızlı arama ve geliştirilmiş kripto para hizmetleri gibi pek çok yenilik bulunuyor.

Tarayıcının ayarlarından erişilebilen Veri Tasarruf Modu, kullanıcıların daha az veri tüketmesini sağlarken, sayfaların daha kolay ve hızlı bir şekilde yüklenmelerine yardımcı oluyor. Opera ayrıca adres çubuğunun sol tarafına gerçek zamanlı ne kadar veri harcandığını gösteren bir veri tasarruf rozeti koymayı da ihmal etmemiş.

Çevrimdışı sayfalar, kullanıcıların herhangi bir internet sitesini daha sonra çevrimdışı okumak için kaydetmelerine izin verecek şekilde yeniden tasarlandı. Kullanıcılar ayrıca kaydettikleri çevrimdışı sayfaları nerede saklayabileceklerini de seçebilecekler.

Kullanıcıların başlangıç ​​sayfasında olmadıklarında adres çubuğunu kullanmayı tercih ettiklerini gözlemleyen Opera, bundan yola çıkarak Hızlı Aramayı’ değiştirdi. Süreci hızlandırmak amacıyla Hızlı Aramalar için otomatik tamamlama özelliğini devreye alan Opera, kullanıcılar bir kelime veya URL yazmaya başladığında, adres çubuğunun uygun adresi otomatik olarak tamamlamasına imkan sağlıyor.

Web 3.0'ı destekleyen ilk tarayıcılardan biri olan Opera, Android için yayınladığı yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların .crypto alan adlarını ve cüzdan adreslerini de kaydetmelerini olanak tanıyor. Kripto para cüzdanı özelliğini Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, İsviçre ve tüm AB ülkelerine genişleten tarayıcı, her zamankinden çok daha işlevsel bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Opera’nın yeni versiyonunu buradan indirebilirsiniz.