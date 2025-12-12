Tümü Webekno
Yapay Zekâ Destekli Tarayıcı Opera Neon Herkesin Kullanımına Sunuldu (Fiyata Bak Fiyata)

Opera'nın geçtiğimiz haftalarda yalnızca sınırlı sayıda kullanıcıya sunduğu Opera Neon tarayıcısı artık ücreti mukabilinde herkesin kullanımına açılmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Opera, uzun süredir beklenen yapay zekâ odaklı tarayıcısı Opera Neon’u artık herkesin kullanımına sundu. Daha önce sadece bekleme listesiyle erişilebilen Neon, şimdi aylık 19,90 dolarlık bir abonelikle tüm kullanıcılara açılmış durumda.

Yeni tarayıcı, klasik bir internet tarayıcısından çok daha fazlasını vadediyor. Opera Neon, kullanıcıların en yeni yapay zekâ araçlarını, teknolojiler olgunlaşmadan önce deneyimleyebileceği bir deneme laboratuvarı gibi çalışıyor.

Yapay zekâ ajanları ile donatılmış bir tarayıcı

Opera, Neon’u “ajanik tarayıcı” olarak tanımlıyor. Yani Neon yalnızca web sitelerini açmakla kalmıyor. Aynı zamanda;

  • Görevleri otomatikleştirebiliyor,
  • Karmaşık iş akışlarını yönetebiliyor,
  • Web uygulamaları oluşturup düzenleyebiliyor,
  • Aynı anda birden fazla gelişmiş yapay zekâ modelini çalıştırabiliyor.

Aboneler için özel araçlar

Opera Neon kullanıcıları üç temel yapay zekâ aracına erişim sağlıyor:

  • Neon Chat, Do ve Make: Tam bir seyahat planı çıkarabiliyor, web sitesi kurabiliyor, video üretebiliyor ve belgeleri düzenleyebiliyor.
  • ODRA “derin araştırma” ajanı: Birden fazla kaynaktan bilgi toplayarak hızlı özetler üretebiliyor. “1 dakikada araştırma” özelliğiyle öne çıkıyor.
  • Ayrıca aboneler, yeni özelliklerin erkenden test edildiği özel bir Discord topluluğuna da katılabiliyor.

Opera Neon fiyatı ne kadar?

Opera Neon, aylık 19,90 dolar karşılığında operaneon.com üzerinden kullanılabiliyor. Opera’nın diğer tarayıcıları olan Opera One, Opera GX ve Opera Air ise ücretsiz yapay zekâ özelliklerini sunmaya devam edecek.

Yapay Zeka

