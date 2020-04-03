Oppo, yeni giriş seviyesi telefonu olan Oppo A12e’yi duyurdu. Oppo A12e, 4230 mAh kapasiteli bataryaya ve çift arka kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Oppo, bugün yeni bir giriş seviye akıllı telefonu duyurdu. Oppo’nun Vietnam’daki sitesinde duyurulan Oppo A12e, akıllı telefon üreticisinin geçmiş dönemlerde tanıttığı Oppo A3 modeline büyük benzerlikler gösteriyor.

Oppo’nun yeni giriş seviye akıllı telefonu olan Oppo A12e, 6.2 inç büyüklüğünde 720x1520 piksel çözünürlüğünde bir HD+ ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Oppo A12e, Snapdragon 450 yonga seti ve 3GB RAM’inden güç alırken 64GB dahili depolama alanına sahip durumda.

Oppo A12e’nin arka tarafından yatay olarak yerleştirilmiş iki kamera karşımıza çıkıyor. Bu kurulumun ana kamerası 13MP çözünürlüğünde. Ana kameraya 2MP çözünürlüğe sahip derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun ekranında bulunan çentiğe de 8MP çözünürlüğünde ön kamera yerleştirilmiş.

Oppo A12e, bir parmak izi okuyucuya sahip değil. Oppo, A12e’de parmak izi tarayıcı yerine yüz tanıma kullanılıyor. Oppo’nun giriş seviyesindeki yeni akıllı telefonu A12e, 4230 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Oppo, Oppo A12e’nin işletim sistemi tarafında ise Android 8 tabanlı ColorOS 5.1 arayüzü ile kutusundan çıkacak.

Oppo A12e’nin teknik özellikleri:

Ekran: 6.2 inç büyüklüğünde 720 x 1520 piksel çözünürlüğünde HD+ ekran

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 3GB RAM

Depolama: 64GB dahili depolama alanı

Arka kamera: 13MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü

Ön kamera: 8MP selfie kamera

Bağlantı: microUSB 2.0 ve 3.5 mm bağlantı noktası

Batarya: 4230 mAh kapasiteli batarya

İşletim sistemi: Android 8 tabanlı ColorOS 5.1

Boyutlar: 156.2 mm x 75.6 mm x 8.2 mm

Ağırlık: 170 gram

Android 8 gibi eski bir işletim sistemi ile piyasaya sunulacak Oppo A12e,145 dolar (yaklaşık 968 lira) fiyatla 7 Mayıs'ta Hindistan'da satışa sunulacak. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini şu an için bilmiyoruz.