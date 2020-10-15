OPPO A15 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, en yeni bütçe dostu akıllı telefonu OPPO A15'i dikkat çeken özellikleriyle tanıttı. Nispeten zayıf donanımlı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan OPPO 15, buna karşın günlük ihtiyaçları karşılayabilecek özellikler sunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun giriş segmentteki en yeni akıllı telefonu olan OPPO A15, Hindistan’da gerçekleştirilen bir lansman etkinliği ile tanıtıldı. Günümüz trendlerinin aksine delikli ekran yerine damla çentikli bir ekran ile karşımıza çıkan OPPO A15, seviyesine göre oldukça yüksek bir ekran gövde oranı sunuyor.

6,52 inç büyüklüğünde 720 x 1.600 piksel HD+ bir ekrana sahip olan OPPO A15, ekranın üzerinde bulunan çentikte 5 megapiksellik selfie kamerası sunuyor. Cihazın arkasını çevirdiğimizde sol üst tarafta üçlü kamera ve flaşa ev sahipliği yapan kare şeklinde bir kamera modülü ve hemen ortada bir parmak izi tarayıcı yer aldığını görüyoruz.

Gücünü MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden alan OPPO A15, 3 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilen 32 GB dahili depolama alanına sahip. Kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile çıkan cihazda çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS, mikro-USB ve 3,5 mm ses jakı bağlantı özellikleri bulunuyor.

OPPO A15 özellikler

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB + microSD

Ekran: 6,52 inç HD+

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 4.230 mAh, 10W şarj

İşletim Sistemi: Android 10

OPPO A15 fiyatı

Dinamik siyah ve gizemli mavi olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkan OPPO A15, 149 dolar (yaklaşık 1.188 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın satışa sunulacağı tarih ile ilgili ise bir bilgi paylaşılmadı.