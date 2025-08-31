Akıllı telefon pazarında büyük bataryalar yeniden gündeme gelmeye başladı. Uzun kullanım süresi sunan modeller öne çıkmaya başladı. Bu trendin son örneklerinden biri de OPPO’nun Çin’de tanıttığı A6 Max modeli oldu.

OPPO, Çin’de A6 Max isimli yeni telefonunu tanıttı. Telefonun en çok öne çıkan özelliği ise artık pek sık görmediğimiz 7.000 mAh gibi dev bir batarya kapasitesine sahip olması.

OPPO A6 Max, 6,8 inçlik büyük bir OLED ekranla geliyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim sunuyor ve 1.600 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Üstelik ıslak ellerle bile kullanılabiliyor ve OPPO’nun Crystal Shield Glass korumasıyla güçlendirilmiş durumda.

OPPO A6 Max özellikleri

Donanım tarafında Snapdragon 7 Gen 3 işlemci tercih edilmiş. Buna 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Kamera tarafında ise arka kısımda 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı sensör, önde ise 32 MP’lik selfie kamerası karşımıza çıkıyor. 7.000 mAh batarya, 80W SuperVOOC hızlı şarj desteği sayesinde 24 dakikada yüzde 50 dolum sağlayabiliyor. Aynı zamanda IP69 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklılık sunuyor.

OPPO A6 Max teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç OLED, 120 Hz, 1.600 nit İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 Bellek 8 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP ana + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera 32 MP Batarya 7.000 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj

A6 Max için iki farklı renk seçeneği bulunuyor: Beyaz ve Mavi. Beyaz modelde cam arka yüzey kullanılırken mavi modelde cam fiber malzeme tercih edilmiş. Telefonun fiyatı ise yaklaşık 220 dolar olarak belirlenmiş ve şimdilik sadece Çin’de satışa çıkmış durumda. A6 Max'ın diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.