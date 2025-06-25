OPPO, Reno14 serisine sessiz sedasız bir telefon daha ekledi. Reno14 F ismi verilen yeni telefon, iddialı özelliklerle geliyor. Cihazın ülkemize gelme ihtimali de var.

Türkiye’de de faaliyet gösteren OPPO, geçtiğimiz ay orta-üst segmentteki yeni telefonları Reno 14 serisini tanıtmıştı. O modeller, standart ve Pro olmak üzere 2 cihazdan oluşuyordu. Çinli teknoloji devi, şimdi ise seriye yepyeni bir model ekledi. OPPO Reno14 F ismi verilen telefon sessiz sedasız tanıtıldı.

OPPO Reno14 F modeli de tıpkı kardeşleri gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor. Yine orta-üst segment arasında bir telefon olarak konumlandırabiliriz. Bataryası ve ekranı oldukça iddialı. İşlemcisi ise serinin diğer üyelerine kıyasla bu sefer Qualcomm’dan. Cihazın arkada 3’lü kamera kurulumu, önde ise delikli ekran tasarımıyla geldiğini belirtelim.

OPPO Reno14 F neler sunuyor?

Cihazın 6,57 inç boyutunda bir ekranı var. AMOLED bu ekran, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Maksimum parlaklığı ise 1400 nit olarak açıklandı. Ekranın dikkat çeken özelliklerinden biri ise farklı koşullarda çalışabilmesi. Parmaklarınız ıslaksa veya eldiven takıyor olsanız bile ekranı sorunsuz kullanabiliyorsunuz.

Reno14 serisinin diğer üyeleri MediaTek Dimensity işlemcilerden güç alıyordu. Ancak Reno14 F modelinde çoğu işlem için yeterli performans verebilen Snapdragon 6 Gen 1 işlemci tercih edilmiş. Ona 8/12 GB’lık LPDDR4X işlemci ve 512 GB’a kadar çıkan UFS 3.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor. Cihazın Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile kutudan çıktığını belirtelim.

Kamera tarafında arkada 50 MP’lik ana, 8 MP’lik ultra geniş ve 2 MP’lik makro olmak üzere 3’lü kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise deliğe yerleştirilen 32 MP’lik selfie kamerası var. Bataryası ise 6000 mAh ile gayet büyük. Bataryanın 45W hızlı şarj desteğiyle geldiğini de ekleyelim. Pembe, yeşil, mavi olarak sunulacak cihazın fiyatı ve ne zaman sunulacağına dair henüz bir bilgi yok. Reno13 serisi ülkemize gelmişti. Bu yüzden Reno 14’ün de gelme ihtimali var.

OPPO Reno14 F teknik özellikleri