OPPO'nun iddialı yeni Reno 14 serisi, bugün gerçekleşen lansmanla Türkiye'de satışa sunuldu. İşte merakla beklenen serinin özellikleri ve Türkiye fiyatları!

OPPO, merakla beklenen OPPO Reno 14 serisini Türkiye’de satışa sundu. Gece çekimlerindeki başarısıyla dikkat çeken yeni seri, Reno14 Pro 5G, Reno14 5G ve Reno14 F 5G olmak üzere üç farklı modelle raflarda yerini aldı.

Firmanın yeni seriyi tanıtırken en çok öne çıkardığı özelliği “Yapay Zekâ Flaşlı Fotoğrafçılık” teknolojisi. Bu sistem, yapay zekâ sayesinde karanlık ortamlarda bile doğal renklerde, net ve parlak fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Gelin fazla uzatmadan telefonların özelliklerine ve Türkiye fiyatlarına bakalım.

OPPO Reno 14 özellikleri

Ekran 6,59" OLED, 2760×1256, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 8350 (4nm, 3,35 GHz) RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5X Depolama 256 GB / 512 GB UFS 3.1 Arka Kamera 50 MP (IMX882, f/1,8)

8 MP (112º ultra geniş, f/2,2)

50 MP 3,5X periskop (OIS, f/2,8) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Pil 6.000 mAh, 80W hızlı şarj Boyutlar ve Ağırlık 157,90×74,73×7,32 mm, 187 g İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO Reno 14 Pro özellikleri

Ekran 6,83" OLED, 2800×1272, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 8450 (4nm, 3,25 GHz) RAM 12 GB LPDDR5X Depolama 256 GB / 512 GB UFS 3.1 Arka Kamera 50 MP (OIS, f/1,8)

50 MP ultra geniş (116º, f/2,0)

50 MP 3,5X periskop (OIS, f/2,8) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Pil 6.200 mAh, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj Boyutlar ve Ağırlık 163,35×76,98×7,48 mm, 201 g İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

Serideki telefonlar bugün gerçekleşen lansmanla birlikte satışa açılırken, telefonların Türkiye fiyatları da belli oldu.

OPPO Reno 14 serisi Türkiye fiyatları