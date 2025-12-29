Çok Uygun Fiyata Kocaman Batarya Sunacak OPPO A6t Pro Tanıtıldı

OPPO, A6 serisinin 7'inci telefonu A6t Pro'yu resmen tanıttı. Cihaz, bütçe dostu olmasına rağmen büyük bir bataryayla geliyor.

Dikkat çeken özellikler sunan telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve ülkemizde de çok ilgi gören OPPO, son zamanlarda A6 isimli telefonlarla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, bu seriye yepyeni bir cihaz daha ekledi. A6t Pro isimli model, gerçekleştirilen bir lansman ile tanıtıldı.

OPPO A6t Pro modeli, A6 serisinin yedinci telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Orta segmentte konumlanan bütçe dostu bir model olarak nitelendirebileceğimiz cihazda arka tarafta alt alta yerleştirilen ikili kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise delikli ekran tasarımı var.

OPPO A6t Pro neler sunuyor?

A6t Pro’da 6,75 inç boyutunda 720x1520 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran yer alıyor. Bu ekran 1125 nit parlaklık sunuyor. 4G olarak gelen cihazın Qualcomm’un orta segmentte konumlanan ve günlük performans için yeterli olan Snapdragon 685 işlemciden güç aldığını belirtelim. Bu işlemcide Adreno 610 GPU kullanılıyor.

OPPO’nun yeni telefonu, 8 GB LPDDR4x RAM’e ve 128 GB’tan başlayan UFS 2.2 depolamaya sahip. Cihazın arka tarafında 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik yardımcı sensör bulunuyor. Önde ise** 8 MP’lik bir selfie kamerası** var.

Telefonun en dikkat çeken kısımlarından biri bataryası. 45W destekli 7000 mAh’lik büyük bir bataryayla kullanıcılara sunulacak. 3900 mm2 buhar soğutma sistemi, 8,61 mm kalınlık, 215 gram ağırlık, IP69 suya ve toza dayanıklılık, beyaz ve mor renk seçenekleri de diğer özellikleri arasında. Şirket, cihazın fiyatını henüz açıklamadı ancak uygun fiyatl ıolması bekleniyor.

OPPO A6t Pro teknik özellikleri