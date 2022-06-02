OPPO A77 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, yeni akıllı telefonu A77 5G'yi duyurdu. Teknik özellikleriyle pek de tatmin edici görünmeyen akıllı telefon, en çok da fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu A77 5G'yi duyurdu. Bu cihaz, geçtiğimiz yıl duyurulan ve 4G bağlantı desteği sunan A77'nin geliştirilmiş ve tasarımıyla oynanmış bir versiyonu. Peki OPPO A77 5G nasıl görünüyor ve hangi teknik özelliklere sahip?

6,56 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD ekranla gelen OPPO A77 5G, tüketiciye 90 Hz tazeleme oranı ve 600 nit parlaklık sunuyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'ünü kapsayan ekranda yer alan çentik ise 8 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun 4G versiyonunda 16 MP ön kamera bulunuyordu.

Karşınızda OPPO A77 5G

OPPO'nun yeni akıllı telefonu MediaTek'in Dimensity 810 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen akıllı telefon, 5 GB'ye kadar sanal RAM desteği sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefonda microSD desteği de mevcut. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası 33 watt hızlı şarj desteği sunarken OPPO A77 5G'de Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 arayüzünü görüyoruz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ise çift kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera ve 2 MP derinlik kamerası yer alıyor. Şirkete göre OPPO'da kullanılan yazılım ile 108 MP fotoğraf çekimleri yapmak mümkün.

OPPO A77 5G teknik özellikleri:

Ekran: 6,56 inç HD+, 90 Hz LCD

6,56 inç HD+, 90 Hz LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (33 watt)

5.000 mAh (33 watt) İşletim Sistemi: ColorOS 12.1 (Android 12)

OPPO'nun açıklamalarına göre A77 5G, 10 Haziran'da ilk kez Tayvan'da piyasaya sürülecek. Telefonun fiyatı ise 290 dolar olarak açıklandı. OPPO A77 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor...